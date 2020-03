Basket: Olimpia Milano KO con il Real Madrid in Eurolega 2020 nonostante un grande Moraschini

Arriva la sedicesima sconfitta stagionale in Eurolega 2019-2020 per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Di fronte al vuoto del Mediolanum Forum di Assago, causato dalle porte chiuse, la formazione di Ettore Messina perde per 73-78 contro il Real Madrid e si vede obbligata a dover vincere a Valencia tra 48 ore per avere ancora delle realistiche speranze di agguantare i playoff. Non basta ai padroni di casa un grande Riccardo Moraschini da 21 punti. In doppia cifra anche Vladimir Micov (13), che però sbaglia in malo modo la tripla del pari, e Keifer Sykes (10). Per gli uomini di Pablo Laso 16 di Rudy Fernandez e 13 a testa di Nicolas Laprovittola, Trey Thompkins e Walter Tavares (che include 12 rimbalzi). Oltre agli episodi finali, decisivo il 27-38 a rimbalzo in favore degli ospiti.

La partenza di Milano è di quelle folgoranti: da tre punti funziona tutto (anche quando il piede di Micov si posa sulla linea facendo diventare il tiro da due), il Real ha davvero qualcosa solo da Thompkins e in poco più di 4′ l’Olimpia è avanti 12-5 con un gioco da quattro punti pescato da Moraschini. L’ex Brindisi si mostra in una bellissima giornata proprio nella notte più strana, contornata da grandi striscioni che coprono le tribune del Forum: arrivando a 9 punti personali procura il +11 alla sua squadra (20-9), poi Gudaitis e Micov rincarano ulteriormente la dose: dopo 10 minuti la squadra di Messina è avanti 25-11.

Con Rodriguez (a mezzo servizio) e Micov l’Olimpia raggiunge il massimo vantaggio nella fase iniziale del secondo quarto (30-13), ma di lì comincia un’inattesa sfuriata madrilena: per cinque minuti Milano non segna più, salgono in cattedra Rudy Fernandez e Tavares, Laprovittola trova una bella linea di penetrazione e sigla il 30-30: da 17 punti di vantaggio milanesi a 0-17 per il Real. Ancora Moraschini, con sei punti di fila (e un altro gioco da quattro) spinge nuovamente avanti i padroni di casa, con Della Valle, Micov e Gudaitis che si aggiungono alla festa per dare all’Olimpia un vantaggio di dieci punti (45-35) all’intervallo.

Ritorna bene in campo Milano, che grazie a Sykes e Della Valle torna sul +14 (49-35), e più in generale riesce a tenere a bada le velleità dei blancos per moltissimo tempo. Il problema, per le due squadre, è che entrambi i canestri di fatto si chiudono, con tanta intensità difensiva e un aumento esponenziale degli errori al tiro. In particolare, dal 53-41 a poco meno di 5′ dalla penultima sirena di punti se ne vedono pochissimi: due a testa di Laprovittola, Taylor e Gudaitis e uno di Tavares, che significano 55-46 a 10′ dal termine.

Quello che Laso fa uscire dalla panchina, però, è un altro Real: in tre minuti arriva un parziale di 0-15 che cambia la partita con le intuizioni di Laprovittola, la tripla di Thompkins, quella di Fernandez e un momento tutto di Usman Garuba, 18 anni tra sei giorni, una rubata e cinque punti in fila per il 55-59 madrileno. Fernandez firma il +6, prima che Moraschini sblocchi la situazione dall’arco. Il Real trova ancora il 63-69 con Fernandez, ma non riesce a dare la spallata decisiva perché Milano non molla e, con quattro in fila di Micov, risale a -2. Tavares prima segna e poi stoppa Micov, Campazzo fa 2/2 in lunetta e Messina chiama time out a poco meno di un minuto dal termine. Rodriguez risponde presente, riceve dalla rimessa di Moraschini e tira subito da tre, realizzando. Campazzo replica con la lacrima in avvicinamento, ma Sykes gli dice che Milano è viva: 73-75 a -25″. L’Olimpia, al ritorno in campo, tarda qualche secondo a far fallo, che arriva su Campazzo: mette il primo libero, sbaglia il secondo, e arriva così l’opportunità del pari. Micov, però, la getta via con un air ball che non raggiunge neppure il ferro da tre. Il match finisce con Campazzo che evita qualunque fallo e appoggia il 73-78.

OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-REAL MADRID 73-78 (25-11, 45-35, 55-46)

MILANO – Della Valle 5, Micov 13, Gudaitis 9, Moraschini 21, Roll 5, Rodriguez 5, Tarczewski 2, Nedovic 3, Crawford, Sykes 10, Brooks ne, Scola. All. Messina

REAL – Fernandez 16, Campazzo 8, Laprovittola 13, Reyes 4, Garuba 4, Nakic ne, Carroll 2, Tavares 13, Thompkins 13, Taylor 5, Mejri. All. Laso

