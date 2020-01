Basket, Olimpia Milano-Panathinaikos in tv e streaming: programma e orario Eurolega 2020

Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valevole per il diciottesimo turno di Eurolega, è in programma giovedì 9 Gennaio alle ore 20.45 al Forum d’Assago. Un match assolutamente da vincere per la squadra di Ettore Messina, in quello che è un vero e proprio scontro diretto contro una delle rivali nella corsa ai playoff. Comincia il girone di ritorno e all’andata l’Olimpia si impose ad Atene in volata grazie a due liberi di Riccardo Moraschini negli ultimi secondi. Milano è reduce dalla vittoria casalinga con lo Zenti, ma ha appena perso il derby con Cantù, mentre il Pana ha espugnato addirittura il campo del CSKA Mosca con un Nick Calathes eccezionale e si trova avanti in classifica rispetto a Milano di una vittoria.

Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valevole per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2019/2020, si giocherà giovedì 9 Gennaio alle ore 20.45. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS

GIOVEDI’ 9 GENNAIO

Ore 20.45 Olimpia Milano-Panathinaikos

Diretta televisiva: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player, DAZN

Diretta scritta: OA Sport

Credit Ciamillo