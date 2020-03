Basket: Olimpia Milano-Real Madrid di Eurolega e Brescia-Venezia di EuroCup a porte chiuse per coronavirus

Olimpia Milano-Real Madrid e Brescia-Reyer Venezia si giocheranno, ma a porte chiuse. Il comunicato di Euroleague Basketball chiarisce definitivamente la sorte, già messa in dubbio nei giorni scorsi, dei due match di Eurolega ed EuroCup. In particolare, Milano-Real di martedì vale per il 27° turno della maggiore Coppa europea, mentre Brescia-Venezia, sempre di martedì, decide le sorti per la qualificazione ai quarti di finale della seconda.

Il comunicato di Euroleague Basketball spiega come la decisione sia stata presa in osservanza delle regole attualmente in essere in Lombardia in relazione alla salute pubblica e seguendo quanto dettato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di diffusione del coronavirus COVID-19, sono stati rafforzati i protocolli di sicurezza per la partita. Non solo non sarà permesso agli spettatori di entrare al Forum e al PalaLeonessa, ma nemmeno a giornalisti e membri addizionali dello staff dei club coinvolti. Potranno accedere soltanto giocatori, allenatori, arbitri, segnapunti, personale della produzione televisiva, personale del Forum e staff medico. Sono state inoltre cancellate tutte le attività riguardanti i media attorno alle gare stesse.

Resta incerto, invece, il destino di Darussafaka-Virtus Bologna, con i voli dall’Italia alla Turchia che sono stati bloccati da quest’ultima.

In Francia, intanto, varie partite stanno subendo rinvii perché sono stati vietati gli assembramenti superiori alle cinquemila persone. In Italia Serie A, A2 e B maschili e A1 e A2 femminili osservano, sempre per l’emergenza coronavirus, un turno di stop poiché quello di questo fine settimana è stato rinviato a data da destinarsi.

Credit: Ciamillo