Basket, Olimpia Milano: rinnovo per Tarczewski, addio per Della Valle

L’Olimpia Milano è la grande protagonista degli ultimi due giorni di basket mercato. Dopo la firma di Davide Moretti e il prossimo acquisto di Kyle Hines, oggi sono arrivate una conferma ed un addio per la società di Ettore Messina. Kaleb Tarczewski infatti ha firmato il rinnovo, mentre Amedeo Della Valle ha lasciato Milano dopo due stagioni.

“Sono felice e riconoscente di aver l’opportunità di proseguire la mia carriera con la maglia dell’Olimpia Milano. Per tre anni e mezzo questa città e la sua gente sono diventati la mia casa. Non vedo l’ora di tornare in campo e combattere per la città di Milano”, le parole di Tarczewski dopo il rinnovo con l’Olimpia fino al 2023.

Sono invece parole d’addio quelle di Amedeo Della Valle, che dopo due anni ha deciso di lasciare Milano. La guardia italiana ha voluto salutare con un messaggio su Instagram

Milano è attivissima sul mercato. La firma di Hines dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e successivamente anche quella di Malcolm Delaney. L’Olimpia poi continua a monitorare Derrick Williams e Ioannis Papapetrou, senza dimenticare il fortissimo interesse per Gigi Datome.

