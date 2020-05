Basket: Olimpia Milano, turbinio di mercato. Kyle Hines vicinissimo, Gudaitis e Della Valle in uscita

<!– –>

Si muove vorticosamente il mercato dell’Olimpia Milano, al volgere della conclusione dell’ultima settimana di maggio. Sono molti i movimenti, tanto in entrata quanto in uscita, alla corte di Ettore Messina, che sta cercando di costruire con largo anticipo la squadra per la stagione 2020-2021.

Appare praticamente certo l’approdo di Kyle Hines alla corte dell’A|X Armani Exchange. Il centro del CSKA Mosca, che va verso i 34 anni, potrebbe essere all’ultima chiamata da centro titolare in una squadra importante a livello europeo. La sua partenza dalla capitale russa, confermata anche da Andrey Vatutin, il numero 1 del CSKA, segna il ritorno in Italia di Hines dopo dieci anni: proprio nel nostro Paese giocò per la prima volta lontano dagli States, rischiando di portare Veroli in Serie A negli anni più belli della storia cestistica della città del Frusinate. Piace molto anche Derrick Williams, del Fenerbahce, obiettivo dell’Olimpia da ancor prima dell’inizio della sessione più lunga di sempre del mercato tra le stagioni.

Per un Kyle Hines che arriva, c’è un Arturas Gudaitis che appare destinato a rispondere all’interessamento di altre squadre: in particolare, si è registrato un forte interesse del Real Madrid e dello Zenit San Pietroburgo, che potrebbero contendersi il centro lituano, uno dei più bersagliati dagli infortuni nelle annate biancorosse. In uscita, secondo il sito di settore Sportando, anche Amedeo Della Valle, che nell’ultima stagione era rimasto a Milano soprattutto per volontà di Ettore Messina, quando il giocatore di Alba era destinato a un’altra Alba, quella di Berlino.

