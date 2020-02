Basket Olimpiadi Tokyp 2020, LeBron James sulla sua presenza a Tokyo: “Il mio nome è in lizza, ma dipende da come starò”

Operazione Dream Team! Gli Stati Uniti sono pronti al riscatto dopo il deludente Mondiale della scorsa stagione e puntano a conquistare la medaglia d’oro alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Gregg Popovich ha ufficializzato la lista di 44 giocatori da cui sceglierà i 12 che voleranno in Giappone per salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Un vero e proprio squadrone quello che Team USA avrà a disposizione anche se la presenza di LeBron James resta ancora in dubbio. La stella dei Los Angeles Lakers ha parlato delle Olimpiadi ai microfoni di Ben Golliver: “Dipenderà da come starò fisicamente. Spero di dover disputare una lunga cavalcata nei playoff, dopodiché deciderò a seconda di come starò, anche mentalmente. Influiranno molti fattori, ma il mio nome è in lizza”.

Lakers’ LeBron James on whether he will play for USA Basketball at 2020 Tokyo Olympics: “[I’ll weigh] how my body is feeling… I’m hoping to make a long playoff run. Then where my mind is and where my family’s head is. There’s a lot of factors but my name is in the hat.” pic.twitter.com/DfBB21Z4Hp

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 11, 2020