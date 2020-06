Basket, Paolo Banchero: “Voglio essere un all star NBA e vincere una medaglia con l’Italia a Tokyo”

<!– –>

Paolo Banchero è la grande speranza del basket italiano. Un futuro che si prospetta luminoso per il giovane italo-americano, stella dell’high school americana e che l’anno prossimo giocherà in NCAA (deve ancora scegliere tra sette dei migliori college degli Stati Uniti). Banchero si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo possibile futuro in NBA: “Non voglio solo arrivare in NBA. Voglio essere scelto tra i primi cinque al draft, magari come numero uno. Voglio essere un all star, vincere titoli, essere il migliore di sempre. So che sono obiettivi importanti, ma è quello che voglio. Un passo alla volta”.

Banchero ha scelto di giocare per la nazionale italiana, avendo il passaporto del nostro paese: “L’Italia mi ha dato una chance a cui non potevo dire di no, giocare a livello senior. E’ una squadra di professionisti, stando con loro migliorerò tantissimo. Sono orgoglioso di essere italiano, della storia della mia famiglia. Ora avrò la possibilità di dimostrarlo vestendo la maglia azzurra”.

L’ormai ex giocatore dell’O’Dea High School sarà presente anche al Preolimpico del prossimo anno: “Sarà una sfida e penso che imparerò tanto. Sarò il più giovane, pronto ad accettare tutti i consigli che mi daranno. Voglio aiutare la squadra a qualificarsi per le Olimpiadi. Una volta lì, sogno una medaglia a Tokyo. Anche se in futuro vorrei competere per l’oro”.

