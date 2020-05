Basket, Patrick Ewing ha lasciato l’ospedale e sta meglio. L’ex stella della NBA aveva contratto il Covid-19

Può decisamente tirare un sospiro di sollievo Patrick Ewing, ex stella della NBA e giocatore simbolo dei New York Knicks. Il 57enne, attuale tecnico della Georgetown University, era stato infatti ricoverato in ospedale per aver contratto il Coronavirus. Fortunatamente, come riportato dall’Ansa, le condizioni di Ewing sono migliorate e dunque l’ex giocatore americano di basket è stato dimesso dalla struttura in condizioni decisamente migliori.

“Voglio ringraziare i medici e il personale ospedaliero per essersi presi cura di mio padre durante il suo ricovero, così come tutti coloro che ci hanno contattato con pensieri e preghiere. Papà è a casa e sta migliorando. Continueremo a monitorare i suoi sintomi e a seguire le linee guida del Cdc. Spero che tutti continuino a stare al sicuro e a proteggere se stessi e i loro cari“, le parole del figlio di Pat.

Parlare di Ewing porta inevitabilmente agli anni nei quali, dal 1985 al 2000, il centro di 2.13 metri faceva spesso e volentieri la differenza a New York e non è un caso che sia uno dei 50 migliori giocatori di sempre della Lega della pallacanestro più famosa del mondo. Dal 2008, giova ricordarlo, Ewing fa parte della Hall of Fame del basket e può vantare un titolo NCAA con Georgetown nel 1984, due ori olimpici a Los Angeles nel 1984 e a Barcellona nel 1992, con il celeberrimo “Dream Team” che annoverava tra gli altri Michael Jordan e Magic Johnson.

Foto: LaPresse