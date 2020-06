Basket: Pesaro e Pistoia, dubbi e speranze per mantenere la Serie A

<!– –>

Continuano a rimanere ancora incomprese le sorti di due delle 17 squadre che hanno partecipato, nella scorsa stagione, al campionato di Serie A di basket. Oriora Pistoia e Victoria Libertas Pesaro, infatti, sono ancora incerte sul da farsi in merito a un mantenimento della categoria o a un riposizionamento in Serie A2, sempre con lo stesso tema di fondo: forze economiche per poter restare tra le grandi del basket italiano

Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, infatti, le due società hanno diramato differenti comunicati. A nome di Pistoia ha parlato il suo presidente Massimo Capecchi, che in una lettera ha assicurato che il basket a Pistoia non scomparirà, ma vuole risposte veloci sul credito d’imposta e sulle modalità di accesso al PalaCarrara da parte del pubblico. Senza queste due assicurazioni, il budget previsionale non potrà coprire a sufficienza le spese di una Serie A. Anche per questo viene rinnovato l’invito a chi volesse dare un fattivo contributo al basket pistoiese a farsi avanti.

A Pesaro, invece, ci si affida a una nota più breve, nella quale il club informa di voler effettuare un ulteriore passaggio per verificare la sostenibilità della permanenza in Serie A della storica Vuelle, attraverso gli organi competenti. Si è anche tenuto un incontro a Villa Cattani Stuart, al quale era presente anche l’ex numero uno dell’Olimpia Milano Livio Proli, da poco arrivato a Pesaro con un ruolo di consulenza.

