Basket, Pesaro resta in Serie A. Ario Costa: “È un salto nel buio, ma rimaniamo”

Ci sarà la Victoria Libertas Pesaro al via del prossimo massimo campionato italiano. I dubbi e le incertezze delle ultime settimane sono state spazzate via oggi pomeriggio, quando con una conferenza stampa il presidente Ario Costa ha annunciato che la formazione due volte campione d’Italia si iscriverà regolarmente al campionato di Serie A.

“Il futuro è e sarà garantito, come abbiamo sempre detto. Questa è la notizia più bella della giornata. Devo ringraziare Luciano Amadori, presidente del Consorzio, e credo che se oggi siamo qui a continuare la storia di questa società è merito suo e di tutti gli amici del Consorzio” le prime parole di Ario Costa, che poi non può non parlare del difficile momento che non sta vivendo la sua squadra, ma che sta vivendo l’Italia e Pesaro. “Siamo in un momento in cui non si parla solo di problemi di salute, che sono gravi, ma anche di situazioni economiche molto, molto difficili. Eppure tutte queste persone si sono ritrovate qui per ore e abbiamo capito quanto amore e quanto entusiasmo c’è per sostenere ancora la Victoria Libertas nonostante il momento difficile”.

E, così, ecco l’annuncio che i tifosi di Pesaro sognavano e aspettavano. “Tutto questo ci permette di continuare. È la notizia più bella, perché noi ragioniamo forse più col cuore che con la testa, e poter dare questa notizia è fantastico. Saremo nei 18 team che faranno la Serie A1. Sarà sicuramente una stagione affascinante, sarà una stagione difficilissima. L’obiettivo sarà vincere le partite, che è una cosa bellissimo, ma anche vincere la partita dei numeri, della serietà che abbiamo sempre dimostrato”.

La parola, poi, è passata al presidente del Consorzio, Luciano Amadori, il quale confessa che questa scelta non è stata facile e che, anzi, fino a pochi giorni fa appariva la scelta meno probabile. “Due settimane fa, lo ammetto, le percentuali erano per l’80% di ripartire dalla A2, forse anche di più. Ma poi ci siamo incontrati, abbiamo parlato e abbiamo capito che c’era la volontà di tutti di restare in A1. In queste settimane ho incontrato tantissimi tifosi, appassionati, che ci chiedevano di restare nel massimo campionato e questo nonostante nell’ultima stagione non siamo riusciti a dar loro una soddisfazione in campo”.

“Non sarà un futuro semplice, perché sarà comunque un salto nel buio. Però è un salto nel buio che facciamo noi, ma lo facciamo con la forza di tutti voi che ci siete vicini” ha poi concluso Amadori.

