Basket, Piero Bucchi: “Dispiaciuto, ma non sorpreso dell’addio di Toti”

La situazione della Virtus Roma è sicuramente l’argomento che tiene maggiormente banco nelle discussioni riguardanti la serie A italiani di basket. La storica società capitolina, dopo l’addio di patron Toti, rischia seriamente di sparire. La Gazzetta dello Sport, sulla questione, ha sentito l’allenatore della Virtus Piero Bucchi, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’ingegnere ha portato avanti il basket a Roma per vent’anni, non posso fare altro che levarmi il cappello. C’è voluto coraggio perché la Virtus non ha più di tremila fan fidelizzati, gli altri sono occasionali. Inoltre, qua nella capitale non c’è un palazzetto comunale e bisogna giocare all’Eur, il quale ha un affitto di base di 400mila euro a stagione, un’enormità“.

Bucchi, inoltre, ha parlato del momento in cui Toti gli ha comunicato la sua decisione: “Sono rimasto amareggiato, ma non meravigliato. Da tempo cercava qualcuno che potesse dargli una mano. L’ho sentito molto addolorato, era un grande appassionato ed era rimasto l’ultimo dei mecenati in serie A. Ora spero che qualcuno si faccia avanti per salvare la Virtus. Credo che nel caso l’ingegnere potrebbe anche rimanere per dare una mano. Anche i suoi figli, inoltre, sono dei grandi appassionati di pallacanestro come lui“.

