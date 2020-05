Basket, Piero Bucchi: “Non sono sicuro che resterò a Roma dati i problemi della società”

<!– –>

Piero Bucchi, l’allenatore della Virtus Roma, ospite a SportLabLive, ha parlato delle difficoltà societarie del sodalizio capitolino e del suo futuro. Queste le sue parole: “Io e l’ingegner Toti ci eravamo sentiti il giorno prima della comunicazione ufficiale riguardante il suo disimpegno. Eravamo ambedue molto dispiaciuti. Si legge di qualche contatto con degli acquirenti, ma non ho notizie dirette e non voglio essere pressante con la famiglia Toti. Mi auguro che Roma resti in Serie A, è fondamentale anche per il movimento la presenza del squadra della capitale nella massima serie“.

Bucchi, in seguito, ha parlato delle voci che lo vogliono in contatto con Reggio Emilia: “Roma ha gravi problemi, dunque non posso dire se ci resterò o meno ed è normale, per me, avere contatti anche con altri team. Reggio Emilia? Hanno avuto contatti con il mio agente, non con me, e ora le porte si sono chiuse definitivamente“. Infine, l’allenatore della Virtus Roma ha anche parlato degli italiani che potrebbero andare in NBA nei prossimi anni: “Penso che Amar Alibegovic e Awudu Abass potrebbero competere a quei livelli. Non vedrei male nemmeno Moretti che è appena arrivato a Milano. Comunque la base dai cui partire è la programmazione dei nostri settori giovanili“.

Credit: Ciamillo

