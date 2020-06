Basket: Pistoia abbandona la Serie A. I toscani chiedono di giocare in A2

<!– –>

L’A.S. Pistoia Basket 2000 non giocherà la prossima stagione in Serie A. La società toscana ha comunicato di aver presentato alla Federazione Italiana Pallacanestro la richiesta di rinuncia ad esercitare il diritto sportivo di partecipazione alla massima serie del basket italiano.

I toscani abbandonano, dunque, la A dopo sette stagioni. Pistoia ha chiesto alla FIP di essere riposizionata in Serie A2, in quella che è praticamente un’autoretrocessione. Una Serie A che perde Pistoia e che deve ancora affrontare le vicende di Cremona e Roma, oltre anche al cambio di società di Torino, candidata ad essere una delle promosse.

Loading…

Loading…

Questo il commento del presidente di Pistoia, Massimo Capecchi: “Si tratta di una decisione dolorosa, sofferta e quanto mai difficile. Abbiamo lavorato fino all’ultimo per verificare se potevano esserci i presupposti per provare a mantenere la massima serie, con esito negativo. Schiacciati tra la ristrettezza dei tempi e l’assenza di certezze, ci siamo così trovati costretti a fare un passo indietro per garantire la sopravvivenza della pallacanestro a Pistoia”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo

<!– –>