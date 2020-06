Basket: Pistoia, discesa in Serie A2 sempre più vicina

<!– –>

L’ingresso in campo a Trieste, a porte chiuse, in quella che è stata una delle ultime due partite della Serie A 2019-2020, rischia di essere anche l’ultimo di Pistoia nel massimo campionato per un lungo periodo di tempo. La società toscana, infatti, è sempre più vicina a chiedere il riposizionamento in Serie A2.

Oltre ai dettagli emersi nei giorni scorsi e alla lettera del presidente Massimo Capecchi, infatti, arrivano novità sostanziali dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Quasi tutti gli sponsor già al fianco dei toscani non sono in grado di dare certezze, anche in relazione alle modalità di ripartenza della pallacanestro in generale. Un consorzio di 100 aziende che ha la maggioranza del club ne garantisce, ad ogni modo, la sopravvivenza anche senza la famiglia Carrara, che ha un impero nell’industria della carta. Secondo Il Tirreno, esiste anche un’opzione meno probabile che è quella di bypassare il termine del 15 giugno e darsi un altro mese mezzo per mantenere la categoria. Il problema è che così, se non ci si dovesse riuscire, invece dell’A2 la prospettiva sarebbe la B o la C Gold.

In caso di autoretrocessione l’addio di coach Michele Carrea, pur sotto contratto per un altro anno, sarebbe certo, mentre rimarrebbe al suo posto il ds Marco Sambugaro.

