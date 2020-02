Basket, Pistoia-Reggio Emilia in campo con T-shirt ricordo per Kobe Bryant

Non vi sono dubbi che la tragica scomparsa di Kobe Bryant, ex stella della NBA e del basket mondiale, rimasto coinvolto in un incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita anche su figlia Gianna e sette persone, ha toccato tutti nel profondo. In ogni angolo della pianeta la palla a spicchi è stata citata per parlare dell’ex asso dei Lakers. Ognuno di noi ha voluto mettere insieme concetti estrapolati da immagini, ricordi e da esperienze personali. L’ossessione del successo, la ricerca del miglioramento e il credere in se stessi, aspetti caratterizzanti di Kobe, sono da modello per qualsiasi ambito. Per questo, in maniera ideale, tutti ci siamo sentito presenti di partecipare a quanto è accaduto a migliaia di km di distanza, per dare un segno di rispetto e di riconoscenza.

Legato a questo discorso, domenica 9 febbraio alle 20.45, al PalaCarrara di Pistoia, andrà in scena la sfida tra i toscani e Reggio Emilia, due squadra legate alla vita di Bryant, visto che papà Joe militò tra le fila di entrambe le compagini. Per questo, la Fip, come riportato dall’Ansa, ha dato il via ad alcune iniziative, avallate e organizzate dalle due società, per commemorare KB24. Tra queste, le formazioni e gli staff tecnici indosseranno una T-shirt dedicata al campione americano, con i due rappresentanti dei club che porteranno un mazzo di fiori simbolico su una poltroncina riservata a Kobe. Oltre a questo, verrà letto uno stralcio della letta d’addio al basket del cestista, sul parquet saranno presenti il numero 8 e 24 e l’ingresso sarà gratuito per gli Under-14.

Foto: LaPresse