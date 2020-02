Basket, Preolimpico 2020: Italia, orari ufficiali delle partite. Date, programma, tv e streaming

Sono stati ufficializzati gli orari delle partite che l’Italia giocherà al torneo Preolimpico di Belgrado, che dirà se gli azzurri torneranno, dopo 16 anni, alle Olimpiadi, dato che le ultime sono state disputate dalla nostra Nazionale nel 2004, con l’argento di Atene.

Entrambi gli incontri azzurri del girone si giocheranno alle ore 17: prima ci sarà la sfida contro il Senegal, poi quella con Porto Rico, entrambe alla Stark Arena, un luogo che trasmette tutto il suo calore quando scende in campo una squadra tra Partizan, Stella Rossa e la stessa Nazionale serba, che parte con l’obiettivo di difendere l’argento olimpico di Rio 2016. Apparentemente tutto sembra già pronto per la sfida tra Italia e Serbia nella finale, ma non bisogna mai sottovalutare gli avversari precedenti. Storicamente, peraltro, il Senegal è sempre stato difficile da affrontare per gli azzurri; Porto Rico, invece, evoca ricordi strani, sempre in tema di Mondiali tra 1998, 2006 e 2019.

Il Preolimpico di Belgrado di basket maschile si disputerà tra il 23 e il 28 giugno. La copertura televisiva e in streaming sarà offerta da Sky Sport attraverso i suoi canali. Di seguito il calendario completo. Sono ancora ignoti gli orari delle semifinali.

PREOLIMPICO BELGRADO 2020: ORARI

MARTEDÌ 23 GIUGNO

Ore 17:00 Porto Rico-Senegal

Ore 20:15 Serbia-Repubblica Dominicana

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Ore 17:00 Italia-Senegal

Ore 20:15 Serbia-Nuova Zelanda

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Ore 17:00 Italia-Porto Rico

Ore 20:15 Nuova Zelanda-Repubblica Dominicana

SABATO 27 GIUGNO

Semifinali

DOMENICA 28 GIUGNO

Ore 16:00 Finale

PREOLIMPICO BELGRADO 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

