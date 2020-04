Basket, Preolimpico 2021: date, programma, orari e tv. Il calendario completo

Cambia l’anno, cambiano tutte le prosettive per i quattro tornei Preolimpici che danno accesso alle Olimpiadi. Lo spostamento, comunicato due giorni fa dalla FIBA, è conseguenza naturale del problema legato al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 al 2021 provocato dalla corrente pandemia di coronavirus.

Al momento di dettagli ne sono emersi pochi relativamente alla nuova collocazione: si sa che dev’essere ancora sottoposta all’approvazione del CIO, e che per questo consta di un arco di tempo teorico di due settimane entro le quali organizzare le quattro competizioni. Non si sa praticamente null’altro: se potranno essere mantenute le sedi originarie, se cambieranno, se resteranno gli stessi gironi o qualsiasi altro dettaglio possibile e immaginabile. Di certo c’è solo che un anno in più modificherà, per le squadre partecipanti, numerose prospettive legate ai roster. Sarà un’annata molto particolare, mai vista in un anno dispari fino a questo momento, che ha portato la FIBA a dover riorganizzare i prossimi due anni di calendario internazionale.

I Preolimpici di basket per il 2021 si terranno in date comprese tra il 22 giugno e il 4 luglio: va però detto che ci sarà su un’unica settimana, quindi o quella del 22 giugno o quella del 29. I diritti televisivi per le competizioni FIBA sono attualmente detenuti ancora da Sky Sport, che entrerà nell’ultimo anno dell’accordo quinquennale siglato nel 2016. Non è ovviamente possibile stilare alcun reale programma allo stato attuale delle cose.

Credit: Ciamillo