Basket, prosegue la storia d’amore tra Mitchell Watt e Venezia: rinnovo pluriennale per lo statunitense

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Mitchell Watt e l’Umana Reyer Venezia. Il centro statunitense, classe 1989, è stato uno dei perni del team orogranata nelle ultime tre stagioni e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni: in mattinata, infatti, il club veneto ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto del lungo nato in Arizona.

Di seguito le dichiarazioni di Watt, inserite all’interno del comunicato ufficiale: “Sono entusiasta di proseguire la mia carriera in Reyer per due motivi principali. In primo luogo per la grande familiarità che ho con la società e con tutto l’ambiente veneziano, per me e la mia famiglia questa è una seconda casa. Inoltre sono orgoglioso di far parte di questa organizzazione perché è un gruppo di lavoro vincente, stiamo scrivendo pagine di storia sportiva e continuiamo a crescere anno dopo anno. Per me è motivo di vanto essere parte dell’Umana Reyer. Sono inoltre felice che il Club voglia confermare tanti giocatori, amo giocare con i miei compagni. I nostri punti di forza sono sicuramente la solidità, l’unione di intenti e la familiarità. In Reyer c’è una visione comune, tutti vogliono la stessa cosa, vincere.

La cultura della società, di coach De Raffaele e di tutto il gruppo di lavoro è quella di lavorare molto per cogliere ogni opportunità di vittoria, indipendentemente dal titolo in palio e dal momento della stagione. Inoltre, un’annata terminata così ci lascia ancora più affamati per il futuro. La confidenza con l’ambiente è molto importante per un atleta straniero, permette di concentrarsi meglio sul lavoro del campo. In questo momento di grande incertezza globale la nostra società è un punto fermo per me, un valore aggiunto. Sono dunque grato al Club per la stima che ha nei miei confronti, è molto importante per me e la mia famiglia“.

