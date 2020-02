Basket, Qualificazioni Europei 2021: i convocati dell’Italia per le sfide a Russia ed Estonia, 15 azzurri a Napoli

La Nazionale Italiana di basket scenderà in campo a Napoli il prossimo 20 febbraio per affrontare la Russia nelle qualificazioni agli Europei 2021, tre giorni dopo trasferta a Tallinn per incrociare l’Estonia. Va precisato che gli azzurri sono già certi di partecipare alla prossima rassegna continentale in quanto un girone eliminatorio si svolgerà proprio entro i nostri confini. Il CT Meo Sacchetti ha convocato quindici giocatori, Andrea Pecchi è stato autorizzato a non partecipare al raduno di Napoli a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Si tratta di una formazione sperimentale con tanti giovani e nomi nuovi. Di seguito i convocati dell’Italia di basket per il raduno di Napoli in vista delle sfide contro Russia ed Estonia nelle qualificazioni agli Europei 2021.

CONVOCATI ITALIA, QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2021:

Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo