Basket, Qualificazioni Europei 2021: il roster della Russia per il match contro l’Italia. Fridzon faro degli uomini di Bazarevich

La Russia, al pari dell’Italia, ha deciso con quali uomini giocherà la gara di qualificazione agli Europei 2021 di domani sera a Napoli. Anche per coach Sergey Bazarevich, in carica dal 2016 e con un passato a Trieste, Gorizia e Cantù, arriva dunque il tempo di pescare da ciò che ha a dipsosizione per la prima finestra verso la manifestazione continentale.

Questi i 12 della Russia per il match del PalaBarbuto (ore 20:30):

#2 Andrey Sopin (1997, 186, P, MBA Mosca)

#4 Yevgeny Baburin (1987, 189, G, Niznhy Novgorod)

#5 Denis Zakharov (1993, 192, G, Enisey)

#6 Grigory Motovilov (1998, 193, G, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#7 Vitaly Fridzon (1985, 194, G, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#8 Vladimir Ivlev (1990, 207, A/C, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#10 Nikita Mikhailovsky (2000, 201, G, Avtodor Saratov)

#14 Nikita Balashov (1991, 207, A, Vostok–65)

#15 Maxim Grigoryev (1990, 196, G, Perm Basket)

#19 Ivan Strebkov (1991, 193, G, Niznhy Novgorod)

#21 Stanislav Ilnitsky (1994, 200, A, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

#22 Dmitry Kulagin (1992, 197, G, Lokomotiv Kuban Krasnodar)

Nei giorni scorsi sono arrivate le rinunce per infortunio di Sergey Karasev e Mikhail Kulagin. Rispetto a quanto inizialmente comunicato dalla Federazione russa, c’è dunque il diciannovenne Mikhailovsky, che pareva destinato a restare lontano da Napoli. Buona parte dei giocatori fa parte del blocco del Lokomotiv Kuban, quest’anno uscito in regular season in EuroCup.

