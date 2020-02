Basket, Qualificazioni Europei 2021: Leonardo Totè out contro la Russia, problema a un occhio. Candussi nei 12 dell’Italia in Estonia

Una catena abbastanza inusuale di eventi rende chiaro il futuro immediato e quello dei prossimi giorni per quanto riguarda l’Italia nei due match delle qualificazioni agli Europei 2021. Protagonisti della situazione: Leonardo Totè, Andrea Mezzanotte e Francesco Candussi.

Totè non sarà in grado di giocare l’incontro di questa sera contro la Russia al PalaBarbuto di Napoli poiché questa mattina è stato colto da un non meglio specificato problema all’occhio destro. Siccome la FIBA impedisce le sostituzioni a roster il giorno della gara, coach Meo Sacchetti sarà costretto a ruotare 11 giocatori invece di 12. Contestualmente, il veneto che quest’anno milita a Pesaro è stato autorizzato a lasciare il raduno, e con lui Andrea Mezzanotte, che però è stato escluso per scelta tecnica. Questo significa che in Estonia andranno in 12, e quel dodicesimo sarà Francesco Candussi.

Questi, dunque, gli 11 dell’Italia contro la Russia:

#0 Marco Spissu

#13 Simone Fontecchio

#16 Amedeo Tessitori

#17 Giampaolo Ricci

#18 Matteo Spagnolo

#22 Giordano Bortolani

#24 Filippo Baldi Rossi

#25 Michele Ruzzier

#30 Matteo Tambone

#31 Michele Vitali

#45 Nicola Akele

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo