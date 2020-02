Basket, Qualificazioni Europei 2021: Stefano Tonut e Andrea De Nicolao autorizzati a lasciare il raduno dell’Italia

Stefano Tonut e Andrea De Nicolao non faranno parte dell’Italia che andrà a giocare i primi due match delle qualificazioni (per gli altri) agli Europei 2021. I due giocatori, reduci dalla vittoriosa Coppa Italia con la Reyer Venezia, sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Napoli, dove gli azzurri giocheranno la prima delle due sfide in programma giovedì sera contro la Russia.

A Tonut e De Nicolao è stato prescritto un periodo di riposo della durata di 10 giorni: per l’uno il problema è di natura muscolare, per l’altro si tratta invece di qualche noia al ginocchio.

Il gruppo azzurro a disposizione di coach Meo Sacchetti si riduce dunque a 14 elementi: Nicola Akele, Filippo Baldi Rossi, Giordano Bortolani, Francesco Candussi, Simone Fontecchio, Andrea Mezzanotte, Giampaolo Ricci, Michele Ruzzier, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Matteo Tambone, Amedeo Tessitori, Leonardo Totè, Michele Vitali.

Credit: Ciamillo