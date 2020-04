Basket, ranking per definire le partecipazioni alle Coppe Europee. Serie A 2021 a 14, 16, 18 o 20 squadre?

La Serie A di basket è stata sospesa e lo scudetto non verrà assegnato ma bisogna definire quali squadre parteciperanno alle Coppe Europee della prossima stagione. Si è deciso di varare un ranking per assegnare i posti, secondo Ansa dovrebbe fare fede la classifica alla fine del girone d’andata per definire quali società parteciperanno a Eurocup, Champions League ed Eurocupe Cup mentre l’Olimpia Milano sicuramente scenderà in campo per l’Eurolega visto che è licenziataria.

L’altro argomento all’ordine del giorno era lo studio di un format per la stagione 2020-2021: non è stato definito se sarà un campionato a 14, 16, 18 o addirittura 20 squadre. Tra le ipotesi ci sarebbe la formula di due gironi ma molto dipenderà anche da quante richieste di iscrizione arriveranno visto che si è generata un’importante crisi economica a causa dell’emergenza sanitaria. Tutti questi argomenti, assieme ai criteri per l’iscrizione al prossimo torneo, saranno trattati in accordo con la Federbasket (FIP).

Credit Ciamillo