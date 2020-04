Basket: Reggio Emilia raggiunge l’accordo per ridurre gli stipendi. Mercato in fermento in Serie A

Mattina movimentata nell’ambiente cestistico nazionale, tra riduzioni degli stipendi, dichiarazioni di budget inferiori e possibili trame di mercato che potrebbero avere un qualche seguito nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, se non addirittura mesi.

La notizia principale, riportata dalla Gazzetta di Reggio, è quella dell’accordo raggiunto tra la Grissin Bon Reggio Emilia e la totalità dei suoi giocatori per la riduzione e rescissione degli stipendi; anche per gli stranieri si è riusciti a trovare la chiusura del cerchio, che pareva resa più complicata dal fatto che Reggie Upshaw e Will Cherry erano andati via senza che la società avesse dato l’ok. Restano certamente in essere i contratti di Peppe Poeta, Leonardo Candi e dei giovani.

Loading…

Loading…

Nel frattempo, a Trento, come riporta il Corriere del Trentino, si sta verificando l’evoluzione della situazione con o senza Coppe europee. Dato per assodato che Mian, Blackmon e Knox non rimarranno e che Craft si ritirerà, Alessandro Gentile potrebbe lasciare se non ci fosse la prospettiva continentale, mentre si cerca di tenere Rashard Kelly. A Varese sembra non utopistica una riduzione del budget del 30%, con la conseguente rinegoziazione dei contratti pluriennali esistenti (Ferrero, Tambone e Mayo).

Nel frattempo, la voce di Luca Baraldi spiega come Awudu Abass non sia l’unico nome italiano seguito dalla Virtus Bologna. E a proposito di Bologna, la Fortitudo pareva in serio pericolo di iscrizione, ma Christian Pavani ha già definito che una prossima stagione in A ci sarà, con coach Antimo Martino e cinque giocatori confermati. Entrambi gli uomini di spicco dei due fronti sotto le Due Torri hanno parlato su “Basket City”, a TRC.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo