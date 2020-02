Basket: Reyer Venezia vittoriosa su Oldenburg e tiene in vita anche Brescia in EuroCup 2020

Nonostante l’assenza di Stefano Tonut e Ike Udanoh, l’Umana Reyer Venezia trova un’importante vittoria in casa sui tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg. Il punteggio di 82-78 che si legge sul tabellone del Taliercio indica che la Reyer si riprende il primo posto nel girone F e, in attesa dell’ultima giornata delle Top 16 che si giocherà tra quasi un mese, rimette in corsa per i quarti di EuroCup anche Brescia. Per gli uomini di Walter De Raffaele 16 punti di Jeremy Chappell, 14 di Mitchell Watt e 13 di Michael Bramos. Agli ospiti non bastano i 24 di Rasid Mahalbasic e i 12 di Tyler Larson.

Inizio totalmente favorevole alla Reyer, che in poco più di due minuti mette insieme un parziale di 7-0 con Chappell, Bramos e De Nicolao. Al tentativo di rientro di Mahalbasic e Schwethelm risponde una seconda, più forte ondata veneziana con Chappell e soprattutto Vidmar non arrestabili (16-7). Si presenta sul parquet anche Goudelock e firma subito il 21-9, per poi chiudere il primo quarto con la tripla del 24-14 che stoppa il momento positivo di Larson (cinque punti di fila).

Per buona parte del secondo periodo, grazie alla coppia Vidmar-Chappell, la Reyer riesce a tenere il vantaggio nella zona della doppia cifra senza troppi problemi. Oldenburg, però, non è squadra che molla facilmente, se non altro per l’odore di passaggio ai quarti che la vittoria consegnerebbe ai tedeschi. Mahalbasic si produce in un grande sforzo per chiudere lo svantaggio, e in parte riesce nell’obiettivo, dal momento che il punteggio all’intervallo è di 45-39 anche grazie ai suoi 14 punti.

Venezia esce bene dagli spogliatoi del Taliercio, con Watt che cerca di dare la spallata decisiva portando i padroni di casa sul 52-39. Le varie occasioni avute dagli uomini di coach De Raffaele per dare una direzione definitiva all’incontro, però, non si concretizzano, e così Oldenburg, approfittando anche di un paio di antisportivi di Daye e Vidmar (quarto fallo), riesce quasi a effettuare l’aggancio con i punti di Sears e Larson: si entra negli ultimi dieci minuti sul punteggio di 57-56.

Anche nell’ultimo quarto l’Umana cerca di scappare via, e lo fa con il fattivo contributo di Chappell, Goudelock e Watt che trascinano i padroni di casa fino al 67-58. Oldenburg, ancora una volta, non firma la resa e risale con Tadda, Paulding e Mahalbasic. Si capisce che il finale sarà in volata dopo che Bramos firma il 79-72 a 1’49” dalla fine e Larson risponde con il tiro da tre del -4. Accompagnato in lunetta, Mahalbasic fa 1/2, poi De Nicolao, a 21 secondi dalla fine, fa esplodere il Taliercio: 82-76 e partita virtualmente in ghiaccio, con successiva assicurazione messa dalla difesa veneziana. Finisce 82-78 e la Reyer è prima nel girone.

UMANA REYER VENEZIA-EWE BASKETS OLDENBURG 82-78 (24-14, 45-39, 57-56)

VENEZIA – Stone, Bramos 13, Daye 6, De Nicolao 12, Filloy 2, Vidmar 7, Goudelock 10, Chappell 16, Mazzola 2, Pellegrino, Cerella, Watt 14. All. De Raffaele

OLDENBURG – Moore 5, Hobbs 3, Sears 8, Tadda 6, McClain 8, Kessen, Amaize 2, Paulding 7, Mahalbasic 24, Schwethelm 3, Larson 12. All. Drijencic

