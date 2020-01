Basket, Riccardo Cervi rescinde con Varese. Il pivot italiano diretto a Trieste

Come riporta il sito dell’Openjobmetis Varese, questa mattina il sodalizio lombardo ha raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Riccardo Cervi. Il reggiano lascia il sodalizio allenato da coach Caja, dopo aver giocato appena sei partite, per passare all’Allianz Trieste.

Cervi, come riporta il sito di Trieste, firma con il team del capoluogo Friuli-Venezia Giulia fino al 2021. Il centro, oltretutto, è il terzo colpo di mercato piazzato dall’Allianz nell’ultima settimana dopo Deron Washington e Ricky Hickman.

Queste le prime parole di Cervi da giocatore di Trieste: ““Sono davvero contento di essere arrivato a Trieste, una piazza che è da sempre nota per la grande tradizione cestistica e per la passione dei suoi tifosi. La crescita del club è stata esponenziale e io voglio fin da subito inserirmi nel gruppo per dare il massimo apporto possibile”.



Credit: Ciamillo