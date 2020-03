Basket: Rick Pitino tornerà ad allenare al college, a Iona, nella prossima stagione, ma vuole mantenere gli impegni con Panathinaikos e Grecia

Rick Pitino tornerà ad allenare negli Stati Uniti nella stagione 2020-2021. Lo farà al college di Iona, non uno di quelli di primo piano: cattolico, privato, fondato nel 1940, si trova a New Rochelle, nello Stato di New York con corsi offerti anche a Manhattan.

La sua decisione arriva pochissime ore dopo il suo ritorno negli States, a causa della propria volontà di ricongiungersi con la famiglia e dell’incertezza su quando torneranno in scena campionato greco ed Eurolega, in cui è coinvolto da allenatore del Panathinaikos.

Loading…

Loading…

Pitino ha rimarcato il fatto che gli mancasse la sensazione di allenare nel mondo dei college, nelle parole rilasciate al reporter della CBS Sports Jon Rothstein. Ha comunque assicurato di voler perseguire fino al termine i propri impegni come coach del Panathinaikos e della Grecia: in quest’ultimo caso si augura di avere Giannis Antetokounmpo alle Olimpiadi.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo