Basket: “Ricomincio da 3”, l’iniziativa spinta da Antonello Riva, Raffaella Masciadri e FIP per ripartire sfidandosi al campetto

Anche se non a livello agonistico, il basket la sua via per ripartire la trova comunque. E lo fa dal luogo forse più sacro, più conosciuto: i campetti, quelli sui quali sono nati tanti giocatori che sulla strada hanno trovato la via della palla a spicchi.

La sfida è particolare: si chiama “Ricomincio da tre” e nasce dall’iniziativa di Simone Barazzotto, una delle maggiori personalità della Nazionale basket Artisti. Si tratta, in sostanza, di una sorta di gara di tiro “virtuale” da tre punti, nel senso che si può tirare realmente dal proprio campetto, con un filmato di telefonino come testimonianza. Questa è una cosa che è possibile fare, anche verificando tutti gli ultimi provvedimenti governativi.

L’iniziativa è patrocinata dalla FIP, con il sostegno di Gianni Petrucci, mentre a supporto ci sono, tra gli altri, anche due leggende della pallacanestro italiana: Antonello Riva e Raffaella Masciadri, per i quali ogni presentazione è superflua. Riva, in particolare, commenta dalle pagine della Gazzetta dello Sport: “Ho subito accettato di diventare promotore perché credo che le sfide di tiro dalla lunga distanza siano avvincenti e piene di agonismo. Oggi la conclusione da 6,75 è parte integrante del gioco del basket e molte partite, anche nella NBA, si decidono proprio per un solo tiro allo scadere“.

Le modalità: andare al campetto, dovunque esso sia, effettuare dieci tiri dall’arco. I filmati vanno poi pubblicati sui propri social, taggando “basketartisti” sui social con gli hashtag #basketartisti e #ricomincioda3. I migliori saranno premiati dallo sponsor Fratelli Beretta, che ha stretto un accordo solidare con il Dynamo Camp di Pistoia.

Credit: Ciamillo