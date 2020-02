Basket, Romeo Sacchetti dopo Estonia-Italia: “Sono soddisfatto, grazie alla difesa abbiamo superato le difficoltà iniziali”

Una vittoria di carattere quella dell’Italia a Tallinn nella seconda giornata del girone B delle qualificazioni agli Europei 2021 di basket. Gli azzurri hanno confermato le ottime impressioni lasciate dal match di Napoli contro la Russia e si sono imposti in rimonta per 81-87, posizionandosi da soli in vetta alla classifica del raggruppamento e dimostrando di voler affrontare quest’impegno con grande serietà nonostante abbiano un pass già assicurato per la massima competizione continentale in quanto l’Italia sarà uno dei quattro paesi ospitanti. Molto soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, il commissario tecnico Romeo Sacchetti, che ha avuto ottime risposte dai tanti ragazzi esordienti in Nazionale.

“Sono molto felice perché non abbiamo avuto vita facile. Il palazzetto pieno e la qualità dell’Estonia ci hanno reso complicato il compito. Siamo finiti sotto ma lavorando insieme in difesa ne siamo usciti e questo mi rende orgoglioso” – ha dichiarato Sacchetti, coach anche della Vanoli Cremona – Stasera al palazzetto c’era una grande atmosfera e giocare qui non sarà una passeggiata per nessuno. All’inizio non siamo riusciti a fare le nostre cose ma nel secondo tempo tutto è cambiato grazie alla difesa. Sono soddisfatto”.

Credit: Ciamillo