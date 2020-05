Basket, Salvatore Trainotti: “Happ al momento non è un processo in cui siamo coinvolti. DiVincenzo vuole giocare con l’Italia”

Salvatore Trainotti, general manager di Trento e responsabile dello sviluppo delle nazionali maschili, ha parlato a Backdoor Podcast di taluni giocatori che nel prossimo futuro potrebbero aggiungersi alla selezione azzurra. Trainotti, innanzitutto, ha parlato della possibilità di naturalizzare Ethan Happ, grande rivelazione della stagione con la maglia di Cremona: “Il caso di Happ è una situazione giornalistica, al momento è un processo in cui noi come nazionale non siamo coinvolti“.

Trainotti, in seguito, ha spiegato anche la situazione di Donte DiVincenzo, guardia che gioca in NBA con i Milwaukee Bucks: “DiVincenzo ha espresso la volontà di giocare con noi, ma c’è un iter da seguire, coi suoi tempi, per averlo a disposizione“. Infine, il gm di Trento ha parlato dell’enfant prodige Nico Mannion: “E’ un giocatore importante, non serve che mi sprechi in elogi. Ha grandi qualità fisiche, tecniche e mentali. E’ un uomo squadra intelligente e ambizioso. Quando verrà a giocare con la nazionale ci darà una grande mano“.

Credit: Ciamillo