Basket, Salvatore Trainotti: “La presenza in EuroCup deve essere uno stimolo per Trento”

La Dolomiti Energia Trento giocherà ancora l’EuroCup. Una conferma arrivata oggi dal consiglio direttivo dell’ECA, che ha ufficializzato l’elenco delle 24 squadre che parteciperanno alla manifestazione e tra queste c’è proprio la formazione trentina, che prende il posto dei tedeschi del Fraport Skyliners Francoforte. Sicuramente grande gioia per Trento e per tutta la società, come dimostrano le parole del GM Salvatore Trainotti.

Queste le parole del General Manager: “Siamo molto contenti di prendere parte anche quest’anno all’EuroCup. Giocare la coppa europea è in linea con la nostra cultura aziendale e con i nostri valori, come abbiamo imparato in questi anni a conoscere ed apprezzare. Affronteremo la coppa con serietà, l’entusiasmo e la passione cui l’abbiamo sempre vissuta. Sono convinto che sarà un importante stimolo in più per affrontare la stagione”.

Trento sarà presente in EuroCup per la quinta volta, la quarta consecutiva. In questa stagione la formazione di coach Brienza ha raggiunto la Top-16. Una partecipazione alle coppe che può anche cambiare il mercato della formazione trentina, che spera in questo modo di confermare un giocatore del calibro di Alessandro Gentile.

