Basket: Saverio Lanzarini unico arbitro italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Dopo un’edizione priva di tricolore tra i fischietti, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 tornerà a esserci un arbitro italiano nel novero dei designati per fischiare negli incontri a cinque cerchi. Si tratta di Saverio Lanzarini.

45 anni, di Bologna, Lanzarini è da lungo tempo uno dei punti fermi del movimento arbitrale italiano. In Serie A dal 2008 e arbitro FIBA dal 2011, ha diretto anche nei Mondiali di Cina 2019 con i colleghi italiani Manuel Mazzoni e Tolga Sahin. In particolare, sotto la sua direzione si sono svolte cinque partite: Senegal-Lituania, Lituania-Canada, Canada-Senegal del girone H di Wuhan, e nella seconda fase ha fischiato in Brasile-Repubblica Ceca e Stati Uniti-Brasile a Shenzhen.

Lanzarini, dunque, fa tornare l’Italia sulla mappa arbitrale olimpica dopo che sull’altare della battaglia FIBA-Eurolega sono stati sacrificati gli arbitri della massima manifestazione continentale per club. Prima dello strappo, spesso la direzione di molte gare importanti è stata affidata a Luigi Lamonica e Fabio Facchini (prima della conclusione dell’attività di quest’ultimo).

Credit: Ciamillo