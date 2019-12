Basket, Serie A 2019-2020, 15a giornata: Weems domina il derby di Bologna, la Virtus distrugge la Fortitudo

Un’attesa lunga mesi si chiude con il trionfo senza possibilità di replica per la Virtus Bologna. Il derby dice V nere, e lo fa nel modo più sonante possibile, con un 94-62 che spiega tutto in merito alla superiorità degli uomini di Sasha Djordjevic sulla Fortitudo Bologna. 32, oltre che i punti di scarto, sono anche quelli personali di Kyle Weems, con 9/11 da due, 4/5 da tre e 2/2 in lunetta. Vanno in doppia cifra anche Vince Hunter (15 punti) e Julian Gamble (10), mentre chiudono a quota 10 assist sia Milos Teodosic che Stefan Markovic. Per la squadra di Antimo Martino 16 punti e 13 rimbalzi per Henry Sims e 12 di Daniele Cinciarini e Kassius Robertson. Prima dell’inizio, dalla curva virtussina si è alzato uno striscione in ricordo di Enrico “Chicco” Ravaglia, ex giocatore bianconero, che appena più di vent’anni fa, il 23 dicembre 1999, di ritorno da una trasferta a Imola in cui, con la maglia di Cantù, segnò 23 punti, trovò la morte in un incidente stradale.

Il primo canestro è di Sims dalla media: benvenuti a Bologna, sponda Fortitudo. La risposta è di Teodosic, in appoggio: benvenuti a Bologna, sponda Virtus. Gamble e Weems (su missile di Markovic) schiacciano il 6-2 bianconero. Robertson e Fantinelli riportano subito fino al -1 la squadra di coach Martino, ma le V nere scappano via con gli americani, Ricci e Teodosic: 16-7, time out Fortitudo. Arrivano alcuni errori a volte incomprensibili, Aradori sblocca l’Aquila, ma è un fuoco di paglia nella tensione che attanaglia i biancoblu. La Virtus ne approfitta, Teodosic orchestra, Weems e Hunter convertono, ma a fine primo quarto il punteggio di 22-11 sta anche stretto alle V nere.

Approfittando dell’estrema imprecisione fortitudina, la Virtus allarga ancor più il margine (27-11), con Teodosic che continua a far girare la squadra secondo le sue volontà. Cinciarini, da tre, firma il 29-16, e il passaggio da 3/21 a 4/22 al tiro della Fortitudo basta a Djordjevic per chiamare time out. La sostanza, però, non cambia: le V nere proseguono nel loro dominio, della F scudata in campo non c’è traccia, Gamble domina Sims sotto canestro e si arriva in fretta al 40-18. Si va all’intervallo sul 45-25, e il dato più incredibile di tutti è uno: nei secondi dieci minuti, la Fortitudo non è riuscita a commettere neppure un fallo.

Al ritorno in campo il copione, sostanzialmente, tende a non cambiare, con la difesa virtussina sempre in grado di controllare le iniziative della Fortitudo. Arriva anche il +24 con il sesto assist di Teodosic per la schiacciata di Weems. Sims prova, con un paio di canestri (di cui uno convalidato per stoppata irregolare) a invertire anche solo un po’ la tendenza, ma Weems si erge a padrone del parquet, respingendo ogni volta i biancoblu. A 2’50” dalla penultima sirena arriva il decimo assist di Teodosic per l’alley oop che manda a schiacciare Hunter; il vantaggio delle V nere resta intorno alle 20 lunghezze, e all’ingresso negli ultimi dieci minuti il punteggio è di 65-46.

Loading…

Loading…

Per tre minuti la situazione sembra essere semplicemente in controllo per la Virtus, ma è semplicemente un’illusione. Nel giro di poco più di sessanta secondi Weems aggiorna il proprio tabellino e dice 30 con due triple di fila, Markovic infila il 79-52 e fa esplodere il popolo bianconero. A questo punto la sfida, sul fronte virtussino, assume i contorni dello showtime, con Teodosic che spara sul tabellone una palla che arriva a Weems per poi finire a Ricci: tripla, +30. A quattro minuti dal termine c’è spazio anche per Nikolic, in genere poco utilizzato da Djordjevic, seguito poco più tardi da Deri. Finisce 94-62, e la Virtus si avvicina con il maggiore dei sorrisi alla seconda supersfida in quattro giorni, quella contro Milano.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-POMPEA FORTITUDO BOLOGNA 94-62 (22-11, 45-25, 65-46)

VIRTUS – Gaines 5, Deri, Pajola 1, Baldi Rossi 2, Markovic 7, Ricci 8, Cournooh 7, Hunter 15, Weems 32, Nikolic 2, Teodosic 5, Gamble 10. All. Djordjevic

FORTITUDO – Robertson 12, Aradori 10, Cinciarini 12, Mancinelli 2, Franco ne, Dellosto ne, Leunen, Buscaroli ne, Sims 16, Fantinelli 10, Stipcevic. All. Martino

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo