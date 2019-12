Basket, Serie A 2019-2020: 15^giornata. Brindisi alle Final Eight, Venezia quasi. Trieste domina la Fortitudo

Quindicesima giornata della Serie A di basket 2019-2020. Un turno di campionato che ovviamente ha avuto il suo culmine nello scontro al vertice tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Oltre al derby d’Italia, però, ci sono state tante altre partite importanti, come quella che ha visto la Reyer Venezia fare un passo decisivo verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.

La squadra di De Raffaele ha superato 98-92 una coriacea Pesaro, che resta ancora in fondo alla classifica con zero punti. Grandissima prestazione di Mitchell Watt, che ha sfiorato la doppia doppia con 27 punti e 9 rimbalzi all’attivo, ma ottime le prove anche di Andrea De Nicolao ed Austin Daye (16 punti per entrambi), mentre a Pesaro non sono bastati i 26 punti di Troy Williams e i 24 di Vasa Pusica.

Importantissimo successo in trasferta della Dolomiti Energia Trento, che espugna il campo della Openjobmetis Varese per 86-81 e la raggiunge in classifica. Una partita che ha visto gli ospiti sempre in controllo nei primi tre quarti, con Trento che si è presentata nell’ultimo quarto avanti di dodici punti (65-53), prima di subire una parziale rimonta dei lombardi. James Blackmon è il miglior marcatore con 24 punti, ma fondamentali per l’Aquila sono stati anche i 21 punti di Fabio Mian, autore anche di cinque triple.

Dopo quattro sconfitte consecutive, torna al successo la Pallacanestro Trieste. Sono due punti fondamentali e che possono valere già ora la salvezza quelli guadagnati in casa contro una Fortitudo Bologna irriconoscibile e al secondo pesante ko dopo quello subito nel derby. Finisce 89-69 e la svolta per Trieste è arrivata nel terzo quarto, chiuso con un parziale di 32-18. Bella prova di squadra per l’Allianz, che ha sei giocatori in doppia cifra, mentre a Bologna non sono bastati i 17 punti di Pietro Aradori.

Loading…

Loading…

Brindisi stacca il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia grazie alla vittoria contro Treviso per 81-74. La Happy Casa è quinta ora in solitaria a 18 punti. Anche in questo match è decisivo il terzo quarto, nel quale i pugliesi hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio (64-53). Adrian Banks è il miglior marcatore per Brindisi con 18 punti. Per Treviso è il terzo ko consecutivo e non bastano i 20 punti di David Logan.

Torna a sperare ancora nelle Final Eight la Grissin Bon Reggio Emilia, che, dopo due ko consecutivi, trova un prezioso successo sulla Virtus Roma per 96-88. Una sconfitta pesante per Roma, che vede invece allontanarsi le chance di accedere alla Coppa Italia, anche perchè nel prossimo turno affronterà la Virtus Bologna. Una partita che ha visto i padroni di casa essere avanti all’intervallo di 17 punti (58-41), con Roma che è solo parzialmente rientrata nel terzo quarto. Reggie Upshaw è il miglior marcatore con 19 punti, mentre per la Virtus il top scorer è stato William Buford con 17 punti.

Il riepilogo dei risultati

S.Bernardo-Cinelandia Cantù – Germani Basket Brescia 82-93 (giocata ieri)

Segafredo Virtus Bologna – A|X Armani Exchange Milano 83-70

Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino 81-86

Allianz Pallacanestro Trieste – Pompea Fortitudo Bologna 89-69

Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 98-92

Grissin Bon Reggio Emilia – Virtus Roma 96-88

Happy Casa Brindisi – Dè Longhi Treviso 81-74

Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona (domani ore 20:30)

CLASSIFICA: Virtus Bologna 26, Sassari 22, Brescia, Milano 20, Brindisi 18, Cremona, Fortitudo Bologna, Venezia 16, Reggio Emilia, Trento, Cantù, Varese, Roma 14, Treviso 12, Pistoia 10, Trieste 8, Pesaro 0

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo