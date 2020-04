Basket: Serie A 2019-2020 conclusa definitivamente. La FIP dispone lo stop alla stagione

La Serie A 2019-2020 finisce qui. La Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato pochissimi minuti fa il comunicato con il quale, per la prima volta nella storia, a causa dell’emergenza coronavirus, interrompe l’annata. Non si fa per ora riferimento a un’assegnazione dello scudetto che, comunque, appare ipotesi remota. Lo stop era stato anticipato ieri sera dal consigliere federale Marco Tajana.

Nel comunicato, in particolare, si legge che “considerato che dai DPCM e dalle Ordinanze emesse, fino a questo momento, dal Governo e dalle Regioni non emergono date certe circa la possibilità di ripresa dell’attività sportiva in condizioni di totale sicurezza, non si può pensare che si svolgano gare di basket sul territorio nazionale, ed in particolare nelle zone geografiche più colpite dall’epidemia. Dal Governo, dalle Regioni e dalla scienza, inoltre, arrivano precise e stringenti indicazioni che riguardano il distanziamento sociale. Misure impossibili da attuare per uno sport di contatto come la pallacanestro“.

Al momento dell’interruzione in testa c’era la Virtus Bologna, con 36 punti, mentre in zona playoff si trovavano Sassari, Brescia, Milano, Brindisi, Cremona, Venezia e Fortitudo Bologna. I due posti retrocessione erano occupati da Trieste e Pesaro. Ora resterà da chiarire quale sarà il destino della Serie A 2020-2021, sulla quale numerose discussioni sono già in corso, legate alle molteplici situazioni che possono derivare dalle conseguenze dell’attuale pandemia.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo