Basket, Serie A 2019-2020: il derby d’Italia è della Virtus Bologna, Olimpia Milano sconfitta per 83-70

La Virtus Bologna tra le mura amiche non sbaglia un colpo e chiude in bellezza il 2019, vincendo anche il derby d’Italia contro l’Olimpia Milano con il punteggio di 83-70. Una partita comandata dai virtussini fin dall’inizio, con un solo breve passaggio a vuoto nel corso del secondo quarto: per il resto, la squadra di Sasha Djordjevic offre un’altra prova di grande spessore, che la proietta sempre più in vetta alla classifica con 26 punti. Tra le V nere, altra prestazione da incorniciare per i playmaker Milos Teodosic (15 punti e 6 assist) e Stefan Markovic (8 punti e 12 assist), mentre il top scorer è Vince Hunter con 19 punti. Ai milanesi non bastano i 19 punti di Sergio Rodriguez e i 16 di Vladimir Micov.

La prima firma del match è subito d’autore: assist di Markovic, tripla di Teodosic. Si gioca con troppa frenesia nei primi minuti di gioco, con errori evidenti e diverse palle perse da una parte e dall’altra, a dimostrazione del peso specifico di questa partita. A prendersi le principali responsabilità sono allora i giocatori di maggior carisma ed esperienza: da un lato Teodosic disegna pallacanestro, dall’altro Scola è un punto di riferimento e Rodriguez si presenta al match con due triple consecutive. A chiudere il primo quarto è il layup in contropiede di Gaines a fil di sirena: 24-20 per la Virtus.

Il secondo periodo si apre con una scena simile: ripartenza dei bianconeri dopo la palla persa di Milano, assist di Weems e perentoria schiacciata di Hunter. Il botta e risposta continua, con la Virtus che prova ad allungare con la tripla di Baldi Rossi e l’Olimpia che si riavvicina con il canestro dall’arco di Micov. A metà del quarto le Scarpette Rosse si portano in vantaggio per la prima volta nel match: Cinciarini ha troppa libertà dalla linea dei tre punti e non sbaglia (31-32). Il parziale milanese di 0-10 viene interrotto dai padroni di casa principalmente grazie al lavoro dei due playmaker serbi che, in continuità con quanto fatto vedere nel derby di Natale, cominciano a sfornare assist con regolarità e imprimono il loro marchio sul controsorpasso bolognese. Prima è Markovic a salire in cattedra, distribuendo pregiati cioccolatini a Hunter, Ricci e Gaines. Ma Teodosic non vuole essere da meno e allora si rende autore di una giocata sensazionale in chiusura di quarto, sgusciando in mezzo a quattro avversari e pescando Hunter sotto canestro: schiacciata comodissima e si va all’intervallo sul +6 Virtus (46-40).

I meneghini si iscrivono al secondo tempo con la tripla di Micov, ma causano subito l’ira di Ettore Messina per la sanguinosa palla persa da Rodriguez che diventa un vero e proprio assist per la schiacciata di Ricci. Le V nere toccano la doppia cifra di vantaggio con il canestro dalla lunga distanza di Markovic (55-45), ma Milano rimane in partita soprattutto grazie alle giocate del Chacho, che prende per mano i compagni prima realizzando un tiro da tre punti e poi invitando Gudaitis e Brooks a schiacciare con un paio di giocate sopraffine. A fine terzo quarto il punteggio sorride ancora alla Virtus: 63-56.

L’inizio dell’ultimo periodo è favorevole al team di Sasha Djordjevic, che arriva fino al massimo vantaggio di +13 (69-56) tenendo a secco i lombardi per quasi tre minuti di gioco. Il sussulto d’orgoglio dell’Olimpia non si fa attendere molto: Brooks e Rodriguez firmano cinque punti consecutivi e riportano Milano a contatto (69-61). Ma il predominio della Virtus è evidente: a meno di 4′ dal termine Baldi Rossi segna dalla lunga e distanza e regala quindici punti di margine ai bolognesi; circa un minuto dopo Teodosic concede la replica e ammazza definitivamente la partita (81-66). Il risultato finale è 83-70 per le V nere.

IL TABELLINO

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 83-70 (24-20, 22-20, 17-16, 20-14)

VIRTUS BOLOGNA – Gaines 6, Deri, Pajola, Baldi Rossi 6, Markovic 8, Ricci 7, Cournooh ne, Hunter 19, Weems 9, Nikolic, Teodosic 15, Gamble 13. Allenatore: Aleksandar Djordjevic

MILANO – Della Valle 2, Micov 16, Biligha 2, Gudaitis 8, Moraschini 1, Roll, Rodriguez 19, Tarczewski 3, Cinciarini 3, Burns 2, Brooks 5, Scola 9. Allenatore: Ettore Messina.

Credit: Ciamillo