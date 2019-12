Basket, Serie A 2019-2020: la Dinamo Sassari sconfigge la Virtus Bologna nel big match di giornata, vittorie interne anche per Fortitudo e Olimpia Milano

C’era grande attesa per il pomeriggio odierno, nel quale erano in calendario tre dei match più interessanti della quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Spicca il successo della Dinamo Sassari, che sconfigge la Virtus Bologna nello scontro al vertice; vittorie interne, invece, per Fortitudo Bologna e Olimpia Milano, che hanno la meglio rispettivamente contro Brindisi e Trento.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 91-77 (22-17, 21-21, 27-19, 21-20)

La Dinamo Sassari vince il big match di giornata, infliggendo la seconda sconfitta del campionato alla Virtus Bologna e avvicinando prepotentemente la vetta, ora a soli due punti. I sassaresi partono fortissimo, trascinati dall’entusiasmo contagioso del “Palaserradimigni”: il parziale d’apertura è di 10-0, suggellato dalla schiacciata in contropiede di Michele Vitali, che costringe Sasha Djordjevic a chiamare il primo timeout della partita. Come spesso succede, l’ingresso in campo di Milos Teodosic dà nuova linfa alla Virtus Bologna: il playmaker serbo dispensa assist e manda subito a bersaglio due triple, guidando le V nere al riavvicinamento (22-17 a fine primo quarto). Nel secondo periodo il match prosegue ad intensità estremamente elevata, a riprova dell’alto livello delle squadre in campo. Pozzecco trova risposte importanti da tutto il proprio roster, mentre tra le fila dei bianconeri Teodosic continua a giocare divinamente: all’intervallo il distacco non cambia (43-38). Nel terzo quarto la Virtus parte meglio e raggiunge la parità dopo un minuto (43-43), ma è un fuoco di paglia: tra i sardi sale finalmente in cattedra Dwayne Evans, che comincia a segnare a ripetizione trainando i suoi verso un vantaggio molto rassicurante (70-57 a 10′ dal termine). La capolista non vuole arrendersi e, guidata dal solito Teodosic, si rifà sotto nell’ultimo periodo fino al -4 (76-72). Nel momento di maggior pressione bolognese, Sassari reagisce da grande squadra: prima Marco Spissu realizza una tripla di importanza capitale, poi Dyshawn Pierre manda in estasi i tifosi di casa con una schiacciata da urlo (85-72). Il risultato finale è 91-77.

TOP SCORERS:

Sassari – Pierre 18, Evans 17, Bilan 12

Virtus Bologna – Teodosic 22, Baldi Rossi 12

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 78-72 (20-14, 20-18, 21-22, 17-18)

La Fortitudo Bologna batte a domicilio la Happy Casa Brindisi per 78-72 e la distanzia in classifica. Ad avere il miglior impatto sulla gara sono decisamente i bolognesi, che contengono bene il temibile attacco salentino e, trascinati dai soliti Henry Sims e Kassius Robertson, costruiscono un bel vantaggio di nove lunghezze a metà primo quarto (14-5). Tra la fine del primo periodo e l’inizio del secondo Brindisi riesce a ridurre le distanze fino al -3 (25-22), ma proprio da lì inizia un lungo digiuno offensivo per i biancazzurri, che permette alla Fortitudo di piazzare un corposo parziale di 11-0 (36-22). La reazione brindisina è targata Tyler Stone, che realizza otto punti in breve tempo e consente ai suoi di riavvicinarsi: si va all’intervallo sul 40-32. Nel terzo periodo sale in cattedra Adrian Banks, che diventa il catalizzatore dell’attacco salentino, ma i ragazzi di Antimo Martino riescono a tenere botta e ad andare all’ultima pausa sul 61-54. È ancora il playmaker statunitense a trascinare i suoi fino al -4 (69-65), ma la Fortitudo non cede e porta a casa un match condotto dal primo all’ultimo minuto.

TOP SCORERS:

Fortitudo Bologna – Sims 17, Robertson 15, Leunen 14

Brindisi – Stone 24, Banks 24

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 81-69 (28-21, 15-17, 19-9, 19-22)

Al “Mediolanum Forum” l’Olimpia Milano supera Trento per 81-69 e, approfittando del ko della Virtus Bologna a Sassari, si avvicina alla vetta. L’inizio del match è molto equilibrato, con entrambe le squadre che trovano la retina con una certa facilità: si gioca dunque punto a punto, con i trentini che riescono a tenere bene il campo. La prima spallata milanese al match viene data sul finire del primo quarto con la tripla di Amedeo Della Valle, che fa registrare il +9 (28-19). L’Aquila non demorde e nel corso del secondo periodo piazza un parziale di 0-8 che la riporta a stretto contatto (33-32); l’Olimpia riesce comunque ad andare all’intervallo in vantaggio (43-38). Nella ripresa l’equilibrio si rompe: la squadra di Ettore Messina alza il livello difensivo, concedendo soltanto 9 punti all’attacco trentino nel terzo periodo e volando sul +15 (62-47). Nell’ultimo quarto Milano riesce a gestire il cospicuo vantaggio senza particolari problemi e alla fine vanno a segno tutti i membri del roster meneghino: il risultato finale è di 81-69.

TOP SCORERS:

Milano – Della Valle 11, Rodriguez 10, Micov 10, White 10

Trento – Blackmon 16, Gentile 15, Kelly 11

