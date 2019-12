Basket, Serie A 2019-2020: la Dinamo Sassari vince il posticipo del lunedì, Cremona battuta con uno strepitoso Dwayne Evans

Dodicesima vittoria in campionato per il Banco di Sardegna Sassari, che al PalaSerradimigni supera la Vanoli Cremona con il punteggio di 84-74 al termine di un posticipo della sedicesima giornata rimasto equilibrato per tre quarti. Anzi, la Vanoli per buona parte dell’incontro ha comandato, seppur con margini mai particolarmente ampi, per poi subire un Dwayne Evans inarrestabile (25 punti, 13 rimbalzi e 40 di valutazione). Per gli uomini di Gianmarco Pozzecco anche 16 di Dyshawn Pierre e Curtis Jerrells e 15 di Miro Bilan. In casa Cremona, invece, 17 di Ethan Happ, 12 di Malachi Richardson e Wesley Saunders (che aggiunge 10 rimbalzi), 10 di Nicola Akele e Josip Sobin. La Dinamo ha la certezza di chiudere almeno seconda il girone di andata, ma può ancora sperare nel primo posto vincendo a Pistoia e con sconfitta della Virtus Bologna a Trento. La squadra di Meo Sacchetti, invece, per andare in Coppa Italia è praticamente obbligata a battere Brindisi per non correre rischi.

Cremona comincia subito bene con cinque punti consecutivi di Akele, ma il +5 della formazione di Sacchetti a inizio partita viene subito spento dall’ottima vena del duo Evans-Spissu, che trascina Sassari al primo vantaggio (13-12) a metà primo quarto. Da quel momento i cambi di guida dell’incontro si susseguono, con Akele da una parte ed Evans dall’altra a fare la voce grossa: è però un libero di Saunders a determinare la conclusione del primo quarto in favore della formazione ospite, per 21-22.

Il secondo periodo vive su un grandissimo equilibrio per lunghissimo tempo: la Dinamo non si schioda mai dal +2, la Vanoli resta in buona parte al massimo sul +3. Bilan comincia ad approfittare dei problemi di falli dei lunghi cremonesi (Happ prima e Sobin poi, che ritorneranno negli spogliatoi con tre falli), ma a 2’45” dall’intervallo la Vanoli esce da un time out chiamato da Sacchetti con due triple di Richardson e Ruzzier, con Akele che arriva a firmare poco dopo il +7. Dalla lunetta Jerrells chiude la prima metà di gara sul 38-44.

Il terzo quarto inizia sulla falsariga degli altri due, con Evans da una parte che domina la scena e le continue risposte di Cremona. La Vanoli, in particolare, riesce contemporaneamente a tenere Happ lontano dal quarto fallo e a consentirgli di iniziare a mettere in grande difficoltà Bilan sotto le plance, il che lascia gli ospiti a lungo tra le 2 e le 5 lunghezze di vantaggio. Sul 52-54 Pozzecco subisce fallo tecnico per lamentele su un contatto tra Spissu e Ruzzier, ma ciò non cambia di molto le carte in tavola. Sassari torna avanti con triple di Evans e Vitali, poi Pierre prima trova Bilan e poi si dedica egli stesso ai due punti del 63-59.

Loading…

Loading…

Quello che nessuno sa tra gli ultimi due periodi è che quello iniziato sul 57-59 si trasforma poi in un parziale di 12-0 in favore della Dinamo, con Jerrells, Evans e Pierre che producono il primo, vero momento in cui c’è un divario serio tra le due squadre, in cui è protagonista anche Bucarelli con pochi minuti, ma tanto lavoro oscuro. Saunders, Happ e Richardson tengono in vita Cremona e la riportano sul -6 (73-67), poi Bilan e i tanti errori ospiti sembrano chiudere i conti. Sobin, però, non è d’accordo: libero, appoggio da recupero di Saunders, gioco da tre punti e, con meno di un minuto da giocare, Vanoli ancora viva (78-73). Sassari, però, dalla lunetta è precisa con Pierre e Jerrells e intasca il suo dodicesimo successo in campionato.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI CREMONA 84-74 (21-22, 38-44, 63-59)

SASSARI – Spissu 5, McLean 1, Bilan 15, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 25, Magro ne, Pierre 16, Gentile ne, Vitali 6, Jerrells 15. All. Pozzecco

CREMONA – Zanotti ne, Saunders 12, Mathews, Sanguinetti, Diener ne, Ruzzier 9, Sobin 10, Richardson 12, De Vico 4, Happ 17, Palmi, Akele 10. All. Sacchetti

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo