Basket, Serie A 2019-2020: l’Olimpia Milano vicinissima all’ex Avellino Keifer Sykes

L’inizio di stagione al di sotto delle aspettative di Shelvin Mack, ha portato Milano a guardare ancora sul mercato per rinforzare il proprio pacchetto di play/guardie. L’Olimpia ha messo gli occhi su una vecchia conoscenza del basket italiano come l’americano Keifer Sykes, che la passata stagione ha vestito la maglia della Sidigas Avellino.

Secondo quanto riferito da Sportando l’accordo è stato trovato nelle ultime ore e mancherebbe solo l’ufficialità, visto che il giocatore è già in viaggio verso l’Italia. Ettore Messina e il suo staff hanno virato molto forte su Sykes, dopo che erano comunque stati sondati anche altri nomi come Aaron Jackson (trasferitosi poi al Maccabi Tel Aviv) e Ray McCallum, che però non è stato liberato dallo Shanghai.

Anche Sykes arriverebbe dal campionato cinese, dove con la maglia dei Guangzhou Long Lions segna 28.2 punti di media, aggiungendo anche 5.3 rimbalzi e 6 assist. Nella scorsa stagione con Avellino, Sykes ha segnato con una media di 17 punti a partita in campionato e di 14.3 in Champions League. E’ stato sicuramente uno dei grandi protagonisti della stagione degli irpini, arrivati, nonostante tutte le difficoltà societarie, ai playoff, perdendo poi solo a gara-5 proprio contro l’Olimpia Milano.

Credit Ciamillo