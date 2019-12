Basket, Serie A 2019-2020: occhi puntati sul big match Virtus Bologna – Olimpia Milano nella 16esima giornata

Nonostante il 15esimo turno di serie A basket 2019-2020 si sia svolto solo tre giorni fa, la massima serie italiana di pallacanestro è pronta a tornare già oggi per il consueto appuntamento della domenica. Apre, alle ore 12.00, il derby lombardo tra Cantù e Brescia. I padroni di casa sono reduci da quattro successi consecutivi, il che indica che stanno vivendo uno straordinario momento di forma. Gli ospiti, però, hanno sulla carta il roster superiore e il neoacquisto Ojars Silins sembra essersi ambientato molto rapidamente.

Alle 15.30 sarà la volta del match di cartello tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le V-Nere potranno sicuramente vantare una maggior freschezza, dato che hanno giocato l’ultima volta a Natale nel derby, mentre i meneghini sono reduci dalla trasferta a Mosca del 26 dicembre. In caso di sconfitta, ad ogni modo, i bolognesi rischiano di essere raggiunti in cima alla classifica dalla Dinamo Sassari.

Alle 17.15 Varese sfida Trento e vorrà sicuramente sfruttare il suo fortissimo fattore campo (6 vittorie in 7 partite tra le mura amiche). Alle 17.30 Trieste ospita una Fortitudo Bologna in cerca di riscatto dopo l’umiliazione del derby. Il sodalizio del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia ha un disperato bisogno di vincere, poiché, al momento, si trova in penultima posizione, a quota 6 punti, e la terzultima, Pistoia, ha conquistato due successi in più.

Alle 18.00 i campioni d’Italia della Reyer Venezia sono chiamati a sbrigare la pratica Pesaro. I marchigiani siedono all’ultimo posto in classifica e non hanno ancora vinto un match. Alle 18.30 sfida tra Reggio Emilia e Virtus Roma. Dopo un bell’inizio gli emiliani hanno vinto una partita nelle ultime cinque, peraltro di un punto e contro Trieste. Il match coi capitolini sembra l’occasione giusta per rialzarsi da questo momento complesso. Chiude la giornata di domenica l’Happy Casa Brindisi che ospita Treviso alle 19.00. Rivale, sulla carta, agevole per i pugliesi, dato che i veneti, in trasferta, hanno ottenuto solo un successo fin qui in stagione. Inoltre, il sodalizio della Marca ha Nikolic, Fotu e Cooke acciaccati e ha giocato appena due giorni fa con Sassari.

Alle 20.30 di lunedì 30 in programma il posticipo tra Sassari e Cremona. I sardi sono lanciatissimi, hanno vinto le ultime cinque partite giocate tra cui vi era anche il match con la capolista Virtus. I ragazzi di coach Pozzecco, però, dovranno fare molta attenzione a una rivale ostica come la Vanoli, già capace di battere le sopraccitate V-Nere e anche l’Olimpia Milano.

Credit: Ciamillo