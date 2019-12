Basket, Serie A 2019-2020: Venezia interrompe il digiuno in trasferta, terza vittoria consecutiva per Cantù

Nel tardo pomeriggio si sono disputate due partite valide per la quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket: dopo sei sconfitte di fila, Venezia si sblocca finalmente in trasferta espugnando Reggio Emilia; vince lontano dalle mura amiche anche Cantù in quel di Trieste.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 85-104 (29-30, 23-28, 18-21, 15-25)

L’Umana Reyer Venezia interrompe finalmente il digiuno in trasferta, sbancando Reggio Emilia con il punteggio di 85-104: con questa vittoria i Campioni d’Italia in carica salgono a quota 12 punti, agganciando gli emiliani in classifica. Al PalaBigi va in scena un primo tempo molto equilibrato, con gli attacchi che si fanno preferire alle difese: a spezzare la parità prima dell’intervallo è Austin Daye, che con tre liberi e un tiro vincente dall’arco regala ai lagunari sei punti di vantaggio (52-58). Sono le eccellenti percentuali nelle conclusioni dalla lunga distanza a far volare Venezia nel terzo quarto: Michael Bramos, Valerio Mazzola e Bruno Cerella sono dei cecchini e spingono i veneti sul +11 (66-77). Nell’ultimo periodo è un dominio orogranata: gli ospiti continuano a segnare con grande frequenza, superando quota 100 punti e chiudendo l’incontro con 19 punti di margine (85-104).

TOP SCORERS:

Reggio Emilia – Owens 18, Vojvoda 13

Venezia – Watt 21, Daye 17, Chappell 12, Bramos 12

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-S. BERNARDO CINELANDIA CANTÙ 86-96 (27-20, 23-33, 17-20, 19-23)

Vittoria esterna anche per Cantù, che espugna l’Allianz Dome di Trieste con il punteggio di 86-96 e centra il terzo successo consecutivo. Il primo periodo di gioco è favorevole ai padroni di casa, che allungano negli ultimi minuti grazie alle triple di Jon Elmore e Kodi Justice e arrivano alla pausa in vantaggio di sette lunghezze (27-20). Nel secondo quarto, però, i canturini, trascinati da un Clark in grande spolvero, segnano a ripetizione e ribaltano la situazione, andando all’intervallo sul +3 (50-53). Da lì in avanti i ragazzi di Cesare Pancotto si mantengono saldamente in testa alla partita, toccando anche il +16 nella seconda metà dell’ultimo periodo e chiudendo con dieci punti di margine. L’MVP del match è il playmaker statunitense Wes Clark, autore di 32 punti con grandiose percentuali al tiro (11/13 dal campo, 5/6 da tre).

TOP SCORERS:

Trieste – Elmore 17, Justice 16, Peric 14

Cantù – Clark 32, Burnell 12

