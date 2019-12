Basket, Serie A 2019-2020: Virtus Roma-Brescia 53-83. La Leonessa divora i capitolini

Tweet on twitter

Share on facebook

Dominio totale della Leonessa Brescia sul campo della Virtus Roma. La difesa lombarda non lascia un attimo di respiro al sodalizio capitolino, mentre l’attacco degli ospiti gira a meraviglia e dopo i primi 20 minuti il match è già praticamente chiuso. Alla fine i padroni di casa prendono addirittura 30 punti di scarto: risultato finale 53-83.

La Leonessa prende il comando del match sin da subito e già a fine primo quarto trova la doppia cifra di vantaggio con una bomba di Silins. Roma accusa il colpo mentre proprio un ispiratissimo Silins, arrivato nelle scorse settimane per sostituire l’infortunato Horton, continua a bombardare dall’arco. Una tripla di Vitali permette a Brescia di toccare il +20 all’inizio della seconda frazione di gioco, sul 17-37. Buford prova a far tornare in partita dei suoi, ma la difesa dei capitolini è totalmente incapace di contenere l’attacco lombardo e al riposo lungo si va con il risultato di 28-47.

Nel terzo periodo la musica non cambia e gli ospiti continuano a massacrare i padroni di casa. Cain domina sotto le plance e Lansdowne segna gli ultimi quattro punti del quarto che permettono alla Leonessa di andare all’ultima pausa avanti di ben 23 punti, sul 40-63. La Leonessa addirittura dilaga nei 10 minuti conclusivi, coi soliti Lansdowne, Abass e Vitali sugli scudi e va a toccare addirittura il +30.

IL TABELLINO DI VIRTUS ROMA – BRESCIA 53-83 (15-25, 13-22, 12-16, 13-20)

Loading…

Loading…

VIRTUS ROMA: Baldasso 5, Pini, Alibegovic 12, Buford 9, Rullo 8, Spinosa, Farley, Kyzlink 5, Jefferson 9, Dyson 5, Moore, Cusenza

BRESCIA: Laquintana 4, Guariglia 2, Warner 4, Veronesi, Silins 17, Vitali 9, Lansdowne 14, Abass 13, Moss, Zerini, Cain 12, Sacchetti 8

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo