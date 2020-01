Basket, Serie A 2020: 17^giornata. Sassari sbanca Pistoia e aggancia la vetta, Abass trascina Brescia contro Venezia

Diciassettesima ed ultima giornata del girone d’andata per la Serie A di basket. Sono due gli anticipi che aprono questo turno di campionato e che hanno visto le vittorie di Sassari e Brescia. La Dinamo ha espugnato Pistoia e almeno per una notte ha agganciato la Virtus Bologna in vetta alla classifica; mentre la Germani ha superato in casa la Reyer Venezia grazie ad uno strepitoso Awudu Abass, salendo in terza posizione alla pari di Milano.

E’ una notte da grande protagonista, dunque, quella di Abass. La guardia azzurra è il miglior marcatore del match con 22 punti, decisivi nella vittoria di Brescia per 70-64 contro Venezia. Una vittoria firmata anche da DeAndre John Lansdowne, autore di 20 punti ed unico insieme ad Awudu a chiudere in doppia cifra per la Germani. Incredibile la rimonta di Brescia negli ultimi cinque minuti. Infatti Venezia sembrava essere in controllo sul +10 (59-49), prima di subire un clamoroso parziale di 16-0 e perdere una partita che ora la mette un po’ in pericolo per la qualificazione alle Final Eight (difficile comunque l’esclusione dei Campioni d’Italia in carica).

Sassari infila la settima e sbanca anche Pistoia. Continua la serie di successi consecutivi per la squadra di Pozzecco, che supera i toscani per 78-70. Anche questo match si è deciso nell’ultimo quarto, con i sardi che hanno toccato la doppia cifra di vantaggio grazie alle triple di Jerrells e Spissu. Proprio il play italiano è tra i migliori marcatori con 15 punti, anche se il top scorer è Bilan con 17 punti. A Pistoia non bastano i 15 punti di Salumu e i 14 di un positivo Aristide Landi.

Questi i tabellini delle partite

GERMANI BASKET BRESCIA – UMANA REYER VENEZIA 70-64 (10-14, 15-18, 16-15, 29-17)

Brescia: Abass 22, Lansdowne 20, Cain 6

Venezia: Chappell 12, De Nicolao 10, Tonut 10

ORIORA PISTOIA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 70-78 (15-20, 24-12, 13-23, 18-23)

Pistoia: Salumu 15, Landi 14, Johnson 11

Sassari: Bilan 17, Spissu 15, Vitali 14

