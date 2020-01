Basket, Serie A 2020: 17ma giornata. Trieste condanna Pesaro, Varese espugna Treviso

Tweet on twitter

Si sta per completare il quadro della diciassettesima giornata della Serie A di basket. Vittoria importantissima di Trieste nello scontro salvezza contro Pesaro, mentre Varese espugna il campo di una Treviso, la cui crisi è ora aperta ufficialmente.

Con la sconfitta odierna la Carpegna Prosciutto Pesaro saluta praticamente la Serie A. I marchigiani sono ultimi ancora a zero punti e il ko nello scontro diretto con Trieste è fatale per le speranze di salvezza della squadra di Sacco. L’Allianz si impone 82-76 dopo un match equilibrato e che si è deciso solamente negli ultimi cinque minuti, quando è arrivato l’allungo degli ospiti. Ottima partita di DeQuan Jones, miglior marcatore dei suoi con 20 punti; mentre a Pesaro non bastano i 21 punti di Jaylen Barford e i 20 di Paul Eboua.

E’ una Varese corsara quella che sbanca Treviso per 84-79 ed infligge la quarta sconfitta consecutiva ai veneti. Continui ribaltamenti da una parte e dall’altra con una serie di parziali e contro-parziali. Si arriva in un finale punto a punto e che premia i lombardi trascinati da un Jason Clark semplicemente pazzesco e che chiude alla fine con 30 punti. A Treviso, invece, non bastano i 25 punti di David Logan ed ora la De’ Longhi si trova a quattro punti proprio da Varese.

Questi i tabellini delle partite

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 76-82 (27-25, 20-23, 17-16, 12-18)

Pesaro: Barford 21, Eboua 20, Williams 14

Trieste: Jones 20, Peric 14, Fernandez 13

DE LONGHI TREVISO – OPENJOBMETIS VARESE 79-84 (17-23, 27-14, 11-22, 24-25)

Treviso: Logan 25, Parks 14, Fotu 12

Varese: Clark 30, Simmons 14, Mayo 13

