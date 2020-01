Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. La Virtus Bologna domina a Roma, Brindisi espugna Cantù al supplementare

Dopo la netta vittoria dell’Olimpia Milano, prosegue il programma domenicale della diciottesima giornata della Serie A 2019/2020. Tutto molto facile per la capolista Virtus Bologna, che vince agevolmente sul campo della Virtus Roma con il punteggio di 97-68. Nell’altra sfida del pomeriggio grande battaglia e spettacolo a Cantù, con i padroni di casa che sono stati battuti dopo un tempo supplementare dalla Happy Casa Brindisi per 93-92.

Partita a senso unico in quel di Roma, dove la Virtus Bologna non ha avuto problemi contro la formazione di coach Piero Bucchi. Bologna ha allungato già in maniera decisiva all’intervallo, toccando il +21 (29-50) e facendo già calare il sipario sull’incontro. La reazione di Roma non c’è praticamente mai stato e addirittura le V nere hanno aumentato il loro vantaggio nell’ultimo quarto. Per Bologna hanno segnato almeno cinque punti tutti i componenti della rosa, tranne il giovane Lorenzo Deri che non è entrato. Il migliore è stato Kyle Weems con 14 punti ed in doppia cifra sono andati anche Filippo Baldi Rossi e Giampaolo Ricci (entrambi con 12 punti).

Totalmente diversa l’altra sfida tra Cantù e Brindisi. Vince la Happy Casa dopo un supplementare grazie ad una pazzesca tripla di Thompson e poi alla stoppata di Stone su Clarke ad un secondo dal termine. Equilibrio praticamente per 45 minuti grazie anche alle strepitose prestazioni da una parte di Adrian Banks autore di 32 punti e dall’altra di Wes Clarke, che ha chiuso con 30 punti, ma con la macchia dell’errore finale. Successo importante per Brindisi che consolida il suo quinto posto, mentre Cantù subisce una brusca frenata dopo il successo nel derby con Milano.

Questi i tabellini delle partite

VIRTUS ROMA – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 68-97 (14-22, 15-28, 21-21, 18-26)

Roma: Cusenza, Alibegovic 14, Rullo, Dyson 7, Baldasso, White 16, Pini 5, Farley, Spinosa, Jefferson 5, Buford 8, Kyzlink 13

Bologna: Gaines 7, Deri, Pajola 5, Baldi Rossi 12, Markovic 11, Ricci 12, Delia 9, Cournooh 6, Weems 14, Nikolic 5, Teodosic 9, Gamble 7

S.BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ-HAPPY CASA BRINDISI 92-93 d.t.s (21-24, 22-23, 29-20, 12-17, 8-9)

Cantù: Young 4, Procida, Clark 30, La Torre 1, Hayes 12, Wilson 13, Ragland 10, Burnell 12, Baparapè, Simioni 2, Rodriguez, Pecchia 8.

Brindisi: Brown 8, Banks 32, Martin 8, Zanelli, Iannuzzi 3, Gaspardo 5, Campogrande 2, Thompson 13, Cattapan, Stone 19, Ikangi 3