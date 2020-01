Basket, Serie A 2020: 18^ giornata. Sassari vince contro Varese, Venezia espugna Trieste

La Dinamo Sassari risponde subito alla Virtus Bologna e ottiene la vittoria nella diciottesima giornata della Serie A di basket. Un successo sofferto ed importante per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che ha superato per 93-87 la Openjobmetis Varese, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva in campionato e consolidando il suo secondo posto in classifica.

Sassari arrivava dalla sconfitta in Champions League e ha controllato il match fino a metà del terzo quarto, trovandosi avanti anche di quattordici punti. Varese non ha mai mollato, trascinata anche da un super Matteo Tambone da 22 punti, ed è riuscita a rimontare, passando anche in vantaggio. Nell’ultimo quarto, però, Sassari ha fatto valere la sua maggior forza, vincendo la partita in un finale combattuto. Miglior marcatore dei sardi Dyshawn Pierre con 22 punti, ma ottimo il contributo anche di Miro Bilan con 18 punti.

Torna alla vittoria la Reyer Venezia, che espugna il campo dell’Allianz Trieste per 81-72 e aggancia a diciotto punti la coppia composta dalla Fortitudo Bologna e dalla Vanoli Cremona. I triestini, invece, restano fermi al penultimo posto con otto punti di vantaggio su Pesaro.

Un successo maturato nel secondo quarto, chiuso con un parziale in favore di Venezia di 23-8. E’ stato il momento decisivo della partita, perchè da quel momento la Reyer non ha più lasciato il controllo del match. Il migliore di Venezia è stato Mitchell Watt con 15 punti, mentre a Trieste non sono bastati i 17 punti di Hrvoje Peric.

Questi i tabellini delle partite

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 93-87 (28-25, 22-18, 25-27, 18-17)

Sassari: Spissu 8, Bilan 18, Re, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 13, Evans, Magro, Pierre 22, Gentile 10, Vitali 14, Jerrells 6

Varese: Peak 6, Clark 19, De Vita, Jakovics 10, Natali, Vene 6, Cervi, Simmons 13, Mayo 5, Tambone 22, Gandini, Ferrero 6

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – UMANA REYER VENEZIA 72-81 (23-17, 8-23, 17-21, 24-20)

Trieste: Coronica, Cooke 6, Peric 17, Fernandez 4, Jones 8, Strautins, Washington 12, Janelidze, Cavaliero 3, Da Ros, Mitchell 13, Elmore 9

Venezia: Udanoh 6, Casarin, Stone 7, Bramos 12, Tonut 13, De Nicolao 6, Filloy, Vidmer 2, Chappell 11, Mazzola 9, Pellegrino, Watt 15

