Basket, Serie A 2020: 18^giornata. Tutto facile per la Virtus, Venezia batte la Fortitudo

Sedicesima vittoria in stagione per la Virtus Bologna, che non ha problemi contro l’OriOra Pistoia (90-60) in uno dei quattro anticipi della diciottesima giornata della Serie A di basket. Tutto molto agevole per la squadra di Djordjevic, che ha chiuso il primo quarto avanti di undici punti (19-8), per poi allungare in maniera decisiva all’intervallo (46-28). La Virtus ha poi dilagato nell’ultimo quarto (28-12), arrivando fino al +30 finale. Super partita di Giampaolo Ricci, che è il miglior marcatore del match con 22 punti (4/5 da tre).

Virtus che vince ed invece Fortitudo che perde e soprattutto viene superata in classifica dalla Reyer Venezia, che si impone al Taliercio per 80-70. Partita fatta di parziali e quello decisivo è di Venezia nel finale di partita, con i padroni di casa che raggiungono la doppia cifra di vantaggio. Una Reyer trascinata dai 19 punti di Mitchell Watt e dai 16 di Ariel Filloy, mentre alla Fortitudo non basta un ottimo Daniele Cinciarini da 15 punti.

Vittoria schiacciante della Grissin Bon Reggio Emilia sul campo della Dolomiti Energia Trento. Finisce 103-81 per gli ospiti, che avevano già ipotecato il successo alla fine del primo quarto con un parziale in loro favore di 32-15. Super prestazione di Darius Johnson-Odom, miglior marcatore della partita con 27 punti. Ottima anche la prova di Simone Fontecchio, che mette a referto 20 punti; mentre a Trento non bastano i 20 punti di James Blackmon.

A completare il poker di anticipi della Serie A ci pensa la vittoria della Vanoli Cremona sul campo della De Longhi Treviso per 94-84. Anche in questo caso partita fatta di parziali. Lombardi avanti di dieci punti alla prima sirena, ma poi raggiunti da Treviso all’intervallo. Dopo un terzo quarto equilibrato, la Vanoli trova l’allungo decisivo negli ultimi dieci minuti. Per Cremona i migliori sono Happ con 22 punti e Saunders 18, mentre per Treviso non basta una super prova di Fotu, autore di 27 punti.

Loading…

Loading…

Questi i tabellini delle partite

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 81-103 (15-32, 18-23, 22-25, 26-23)

Trento: Blackmon 20, Knox 18, Craft 11

Reggio Emilia: Johnson-Odom 27, Fontecchio 20, Mekel 12

VIRTUS BOLOGNA – ORIORA Pistoia 90-60 (19-8, 27-20, 16-20, 28-12)

Bologna: Ricci 22, Baldi 14, Cournooh 9

Pistoia: Petteway 16, Salumu 13, Brandt 11

DE LONGHI TREVISO – VANOLI CREMONA 84-94 (19-29, 27-18, 18-19, 20-28)

Treviso: Fotu 27, Logan 22, Cooke 11

Cremona: Happ 22, Saunders 18, Ruzzier 11

UMANA REYER VENEZIA – FORTITUDO Bologna 80-70 (21-17, 15-20, 20-14, 24-19)

Venezia: Watt 19, Filloy 16, Bramos 14

Bologna: Cinciarini 15, Sims 14, Robertson 14

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo