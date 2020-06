Basket, Serie A 2020-2021: Petrucci spinge per un campionato a porte aperte e con pubblico ridotto

<!– –>

Sarà una serie A di basket con il pubblico? Per la prossima stagione il presidente della Fip, Gianni Petrucci, ha chiesto di poter disputare la prossima stagione del campionato italiano a porte aperte. Il numero uno del nostro basket ha presieduto oggi la riunione del consiglio federale, auspicando a questa possibile apertura, che potrebbe aiutare anche le casse economiche delle società.

Gli impianti avrebbero un’apertura con capienza ridotta e secondo le disposizioni governative per mantenere il contenimento dei contagi da Covid-19. Si legge nel comunicato: “La FIP continuerà a monitorare attentamente la situazione al fine di vagliare tutte le condizioni per poter aprire al pubblico gli impianti nella stagione 2020/21”.

Inoltre il consiglio federale ha approvato per la sola stagione agonistica 2020/2021 il “Lodo Salva Città” per il settore professionistico, che consente di individuare nuove risorse umane e finanziarie per mantenere il livello di attività raggiunto nel medesimo territorio. Inoltre è stato votato un innalzamento a 7,7 milioni di euro per l’intervento della FIP a favore di società e tesserati per fronteggiare i problemi post pandemia.

