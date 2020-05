Basket, Serie A 2020-2021: si parte a 18 squadre il 27 settembre. Supercoppa Italiana, format inedito dal 29 agosto

L’odierna Assemblea (in videoconferenza) della Lega Basket Serie A (LBA) ha definito la pianificazione per la stagione 2020-2021 di Serie A e non solo. I club, dunque, hanno risposto alla richiesta della FIP inclusa nell’ultimo Consiglio Federale stilando una programmazione che porterà i giocatori in campo già in estate.

Dal 29 agosto, infatti, si svolgerà una Supercoppa Italiana quasi inedita, per festeggiare i 50 anni della Lega Basket: sei gironi da tre, si qualificano ai quarti le prime e le due migliori seconde. Detti quarti si giocheranno il 12 e 13 settembre, mentre la Final Four, in sede da stabilire, è prevista per il 19 e il 20 settembre. L’unico precedente vagamente simile è di vent’anni fa, in cui però a partecipare non furono solo squadre della massima serie. Per quanto riguarda la Serie A, invece, il via è previsto il 27 settembre. Le squadre saranno in ogni caso 18: la ripescata, tramite apposito ranking per le aspiranti, è la Reale Mutua Torino, che stava guidando il girone Ovest di Serie A2 prima dello stop per coronavirus. Se si dovessero verificare riposizionamenti in categorie inferiori (in questo senso più di una fonte riporta Pesaro in bilico), si procederebbe a riutilizzare questa classifica per un secondo ripescaggio (fermo restando che l’ammissione venga ottenuta nei tempi disposti da LBA e FIP).

Definite anche le partecipanti alle Coppe europee: saranno Milano in Eurolega, Virtus Bologna e Brescia in EuroCup, Brindisi, Fortitudo Bologna e Sassari in Champions League. Approvate poi le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, da inviare alle autorità competenti.

