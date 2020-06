Basket, Serie A 2020-2021: Verona verso il ripescaggio? Pronta a sostituire Pistoia. Dubbi per Cremona e Roma

<!– –>

Verona sarebbe pronta a tornare nella Serie A di basket secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il club scaligero sarebbe stato invitato a prendere il posto lasciato libero da Pistoia nel massimo campionato italiano e la società veneta sarebbe intenzionata ad accettare l’ambiziosa sfida, oggi se ne parlerà in seno all’Assemblea di Lega.

La Serie A 2020-2021 sarà a 18 squadre come si era stabilito un mese fa, tornando a una competizione con numero di compagini pari dopo le 17 della passata annata agonistica: un ripescaggio riguarda Torino poiché prima nel ranking speciale che prendeva in considerazione diversi criteri e, proprio secondo quello speciale “algoritmo”, Verona avrebbe diritto al secondo ripescaggio per rimpiazzare Pistoia, chiamatasi fuori autonomamente pochi giorni fa.

La Scaligera manca dal massimo campionato dal 2002, nel 2010 è tornata in LegaDue e nell’ultimo torneo cadetto occupava il terzo posto nel girone Est di A2. Attenzione anche ai dubbi di Cremona e Roma che potrebbero non iscriversi, a quel punto le candidate per il ripescaggio sarebbero nell’ordine Napoli, Ravenna e Udine sempre secondo quanto riportato dalla rosea.

